Znanih več podrobnosti o umoru 77-letnika, ki je živel v gozdu #video

Slavko Knafelj, ki je zadnjih 13 let živel v gozdu pri Grosupljem, je umrl zaradi borih dva tisoč evrov in dveh starih mobilnih telefonov. Minuli teden so kriminalisti izsledili trojico kočevskih Romov in njihovega sorodnika, ki so se pred dvema tednoma pripeljali v Veliko Duplico prav z namenom oropati 77-letnika, ki je živel sredi gozda. Pri tem so ga brutalno pretepli in zvezanega pustili umreti pred skromnim bivališčem sredi gozda. Policistom so pri prijetju dejanje menda priznali, zdaj jim grozi najmanj 15 let zapora.

Tla pred skromnim domom Slavka Knaflja so danes še vedno polna rokavic in ostankov medicinske opreme. A reševalcem ga, potem ko je skoraj 24 ur ležal pred svojim bivališčem, ni uspelo rešiti. Obdukcija naj bi pokazala, da je zaradi brutalnega napada 77-letnik utrpel možganske krvavitve, otekline možganov, zlom lobanje in več obraznih kosti.

Da je v gozdu le nekaj sto metrov od Velikih Duplic nekaj hudo narobe, je domačine pred dvema tednoma opozorila nenavadna množica policistov. Med prijatelji, ki za svojega kolesarskega kolega še vedno prihajajo prižigat sveče, je takoj, ko se je razvedelo, da so Slavca umorili, zaokrožil sum, da bi lahko šlo za rop.

77-letnika pokopali z družinskimi člani

Kot je za oddajo Planet 18 pred dnevi dejal Tomaž Zadnik, pokojnikov dolgoletni prijatelj, je bil Slavko Knafelj nekonfliktna oseba, celo ponižen. Marsikdo je zaradi dogodka v gozdu v strahu pogledoval proti bližnjim romskim naseljem. Četrti dan preiskave kriminalisti nobene od teh možnosti niso izključili. "Zaenkrat še o teh posebnih okoliščinah ne moremo govoriti, ker preiskava še vedno poteka," je povedal Gregor Mlakar, vodja skupine za krvne in seksualne delikte Policijske uprave Ljubljana

Po manj kot dveh tednih so se za rešetkami pripora na Povšetovi znašli štirje mladeniči. Trije kočevski Romi, stari med 19 in 24 let, ter njihov 23-letni sorodnik iz Izole naj bi se tistega usodnega četrtka med iskanjem Knafljevega doma s črno Alfa Romeo večkrat peljali skozi vasico. Četverica naj bi Knaflja presenetila pri njegovem domu okoli 13. ure. Najmanj trikrat naj bi ga z debelejšo vejo udarili po glavi, nato pa naj bi na tleh ležečega 77-letnika še pretepli. In vse to zaradi borih dva tisoč evrov, ki jih je imel pripravljenih za popravilo mopeda, in dveh starih mobilnih telefonov.

Nekoč obetavnega amaterskega kolesarja so položili k počitku na Polici. Grob si deli z očetom in bratom Avguštinom. Ta je ravno tako zadnjih 13 let živel v gozdu nedaleč stran. Lani ga je doletela skoraj enaka usoda, saj so ga našli mrtvega pred domom, se spominja Zadnik pogovora s Slavcem. Četverici osumljencev zaradi brutalnega umora grozi najmanj 15 let zapora.