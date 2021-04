Policisti prijeli morilce 77-letnika, ki je živel v gozdu

Slovenske novice poročajo, da so policisti priprli tri kočevske Rome in Izoljana, ki so v Grosuplju umorili 77-letnega Slavca Knaflja.

Preiskovalna sodnica ljubljanskega okrožnega kazenskega sodišča je po poročanju omenjenega časnika odredila pripor za tri kočevske Rome in enega Izoljana. Ti naj bi 77-letnega Slavca Knaflja umorili v grosupeljskem gozdu zaradi dva tisoč evrov.

Knafelj je živel v gozdu v zabojniku, tam so ga tudi našli zvezanega in močno poškodovanega. Skoraj enourno oživljanje ni bilo uspešno. Kot je za televizijo Planet povedal njegov prijatelj Tomaž Zadnik, je bil pokojni strasten kolesar in je letno prekolesaril tudi do 20 tisoč kilometrov, ob tem pa je tudi pisal in risal.

Pred letom je nedaleč stran, prav tako v gozdu, kjer je živel, umrl tudi Slavčev brat Avguštin.