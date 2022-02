Znane podrobnosti smrti moškega v Juršincih

Policija je obravnavala smrt 39-letnega moškega, ki so ga našli na območju Juršincev. Prve preiskave kažejo, da je umrl nasilne smrti. V povezavi z dogodkom so v soboto prostost odvzeli 38-letniku, ki pa so ga že izpustili. Preiskava se nadaljuje in vodi v smeri umora. Ker gre za občutljivo in obsežno kriminalistično preiskavo, več informacij policija ni mogla podati.