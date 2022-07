Znane podrobnosti: umoril jo je že dopoldne

Včeraj ob 15. uri sta v streljanju na območju Policijske postaje Šentjur pri Celju umrla moški in ženska, so sporočili celjski policisti. Prve ugotovitve kažejo, da je 61-letni moški v dopoldanskih urah ustrelil 64-letno partnerico in nato še sebe.

Policisti so pri ogledu kraja dogodka našli in odvzeli več kosov dolgocevnega in kratkocevnega orožja ter več nabojev. Pojasnili so še, da je za vse zaseženo orožje, razen za orožje, ki ga je uporabil pri storitvi kaznivega dejanja, 61-letnik imel orožne listine oziroma dovoljenja za posest orožja.

Policisti bodo nadaljevali zbiranje obvestil, sporočili pa so še, da med osumljencem in žrtvijo v preteklosti niso obravnavali nasilnih dejanj.