Italija za skupni evropski dolžniški instrument, Nemci in Avstrijci se ne strinjajo

"Tako v Italiji kot v drugih državah članicah moramo sprejemati tragične odločitve. A obenem moramo preprečiti, da bi Evropa zagrešila tragične napake. Če Evropa ne bo prestala tega epohalnega izziva, bo v očeh naših državljanov izgubila svojo upravičenost obstoja," je poudaril v pogovoru, ki ga povzema avstrijska tiskovna agencija APA.

Conte je potegnil vzporednice s t. i. Marshallovim načrtom, uradno programom za obnovo Evrope po drugi svetovni vojni in se zavzel za izdajo posebnih obveznic, ki bi financirale obnovo družbenih in gospodarskih omrežij v Evropi. Italija naj bi za svoje gospodarstvo v ta namen sprostila 50 milijard evrov, poroča STA

Nemci in Avstrijci niso za skupni dolžniški instrument

Italija, skupaj z več evropskimi državami, med katerimi so tudi Slovenija, Španija in Francija, poziva k prizadevanjem za vzpostavitev skupnega evropskega dolžniškega instrumenta v boju proti novemu koronavirusu. A države, kot sta Nemčija in Avstrija, t. i. koronaobveznice zavračajo.

To je med drugim botrovalo dejstvu, da na zadnjem vrhu EU minuli četrtek voditelji glede ukrepanja niso dosegli dogovora. Finančnim ministrom območja evra so dali dva tedna časa, da pripravijo predloge za fiskalno ukrepanje v odziv na krizo.

Evropska komisija v krizi nikakor ne načrtuje svojih koronaobveznic, pravi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Foto: Reuters

Evropska komisija ne načrtuje svojih koronaobveznic

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se glede tega še ni izrekla, je pa danes zatrdila, da Evropska komisija v krizi nikakor ne načrtuje svojih koronaobveznic. "Pri tem obstajajo jasne pravne meje, to ni načrt. Na tem ne delamo," je dejala v pogovoru za nemško tiskovno agencijo dpa.

Kot je še dejala glede koronaobveznic, se za njimi skriva zelo pomembno vprašanje obveznosti. "In tu so zadržki v Nemčiji, pa tudi v drugih državah upravičeni," je njene besede povzel STA.

