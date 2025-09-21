Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

nasilje protest Haag

Nedelja, 21. 9. 2025, 8.09

30 minut

Brutalno dogajanje v Haagu na protestih: leteli kamenje in steklenice

Haag protesti | Nasilje je izbruhnilo, ko so se velike skupine protestnikov, mnogi so mahali z nizozemskimi zastavami in zastavami, povezanimi s skrajno desničarskimi skupinami, spopadle s policijo. | Foto X/@IsmailelAbassi2

Nasilje je izbruhnilo, ko so se velike skupine protestnikov, mnogi so mahali z nizozemskimi zastavami in zastavami, povezanimi s skrajno desničarskimi skupinami, spopadle s policijo.

Foto: X/@IsmailelAbassi2

V Haagu na Nizozemskem je v soboto na protestih proti priseljevanju izbruhnilo nasilje. Nasilni protestniki so se spopadli s policijo, pri čemer sta bila ranjena dva policista. Policija, ki je uporabila vodni top, je pridržala 30 protestnikov.

Shoda proti priseljevanju in za strožje predpise o azilu ter cenovno dostopnejša stanovanja za nizozemske državljane se je udeležilo več tisoč ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Protestniki v policiste metali kamenje in steklenice 

Nasilje je izbruhnilo, ko so se velike skupine protestnikov, mnogi so mahali z nizozemskimi zastavami in zastavami, povezanimi s skrajno desničarskimi skupinami, spopadle s policijo. Skupina protestnikov je v policiste metala kamenje in steklenice.

Protest je ušel izpod nadzora, ko je okoli 1500 udeležencev steklo na avtocesto in oviralo promet. Po poročanju televizije NOS so se protestniki nato odpravili v središče mesta, kjer so razbili okna pisarne socialno-liberalne stranke Demokrati 66.

Premier Dick Schoof je obsodil "šokantne in bizarne podobe brezsramnega nasilja" in dejal, da je "popolnoma nesprejemljivo", poroča britanski BBC.

Pozivajo k sprejetju "najstrožjega zakona o azilu doslej" 

Napade na policiste je obsodil tudi vodja skrajno desne Stranke za svobodo (PVV) Geert Wilders in pozval k ostremu ukrepanju proti izgrednikom. "Blokiranje avtocest in uporaba nasilja nad policijo je popolnoma nesprejemljivo, je opozoril, poroča dpa.

Wilders in njegova stranka že dolgo pozivata k sprejetju "najstrožjega zakona o azilu doslej". Ker druge koalicijske partnerice niso bile pripravljene izpolniti njegovih zahtev po ostrejši politiki na področju azila, je junija razpadla vladna koalicija, konec oktobra pa bodo na Nizozemskem predčasne parlamentarne volitve.

Nizozemska, Haag, protesti
nasilje protest Haag
