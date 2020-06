Bruselj razkril strategijo za izdelavo cepiva proti koronavirusu

Namen nove strategije je podpreti prizadevanja za pospešitev razvoja, proizvodnje in razpoložljivosti varnega in učinkovitega cepiva v sodelovanju s članicami EU, poudarjajo v Bruslju. Komisija predlaga skupen pristop EU, ta temelji na pooblastilu, ki so ji ga konec preteklega tedna podelili ministri EU za zdravje, poroča STA.

Razvoj cepiv je zapleten in dolgotrajen proces, ki traja običajno okoli deset let. Komisija želi s strategijo podpreti prizadevanja za skrajšanje tega časa na 12 do 18 mesecev. To zahteva naložbe v proizvodne zmogljivosti že med kliničnimi preizkusi, saj bo le tako mogoče proizvesti dovolj odmerkov uspešnega cepiva, kar pa je za podjetja zelo tvegano.

Sporazumi za vnaprejšnji nakup

Bistven del strategije so tako sporazumi za vnaprejšnji nakup, ki bi jih komisija v imenu članic unije sklenila s farmacevtskimi podjetji. V skladu z njimi bi unija proizvajalcem financirala del začetnih stroškov v zameno za zavezo, da bo dobila njihovo cepivo, ko bo na voljo. Zagotovljena sredstva bi se štela kot polog za cepivo, ki ga bodo članice v resnici kupile, piše STA.

Zaradi tveganja, da nekateri projekti ne bodo uspešni, komisija predlaga sporazume z več proizvajalci. Ta strategija je po bruseljskih navedbah pravzaprav podobna zavarovalni polici, pri kateri se nekatera tveganja prenesejo z industrije na javne organe v zameno za zagotovitev pravičnega in cenovno dostopnega cepiva za članice, če bi se to razvilo.

Ob tem v Bruslju vabijo podjetja z obetavnimi kandidati za cepiva, ki so že v postopku kliničnega preizkušanja ali blizu začetka preizkušanja, da vzpostavijo stik s komisijo po elektronski pošti EC-VACCINES@ec.europa.eu.

Na voljo 2,7 milijarde evrov

Denar naj bi črpali iz instrumenta za nujno pomoč, ki razpolaga s proračunom 2,7 milijarde evrov. V okviru tega instrumenta bo komisija naročala v imenu članic. Cepivo naj bi med članice razdelili glede na število prebivalstva. Cilj je zagotoviti cepivo za 300 milijonov Evropejcev. Odvisno od tega, ali bo potrebno eno cepljenje ali dve, tako merijo na od 300 do 600 milijonov odmerkov, navaja STA.

Med merili pri sprejemanju odločitve, katera cepiva bodo finančno podprli, bodo tehtnost znanstvenega pristopa in uporabljene tehnologije, hitrost dobave v ustreznem obsegu, stroški, delitev tveganja, odgovornost, pokritost z različnimi tehnologijami, globalna solidarnost in zmogljivosti dobave prek razvoja proizvodnih zmogljivosti v EU.

V komisiji navajajo, da tesno sodelujejo s Francijo, Nemčijo, Italijo in Nizozemsko, ki so oblikovale vključujoče zavezništvo za cepivo.

Evropa ne bo varna, dokler ves svet ne bo imel dostopa do cepiva

Predsednica komisije Ursula von der Leyen je ob predstavitvi strategije poudarila, da bo unija storila vse, da zagotovi, da bodo imeli vsi narodi tega sveta dostop do cepiva, saj Evropa ne bo varna, dokler ves svet ne bo imel dostopa do cepiva, poroča STA.

V donatorskem maratonu za cepivo proti novemu koronavirusu, ki so ga izvedli pod okriljem komisije, je mednarodna skupnost do konca maja zbrala 9,8 milijarde evrov. Naslednja postaja je globalni donatorski vrh, ki bo 27. junija.

Komisija želi v sodelovanju z mednarodnimi partnerji proučiti, ali bi bilo več držav pripravljenih združiti sredstva za skupno rezervacijo prihodnjih cepiv pri podjetjih zase, hkrati pa tudi za države z nizkim in srednjim dohodkom. Bogate države bi tako lahko delovale kot vključujoča skupina mednarodnih kupcev, s čimer bi se pospešil razvoj varnih in učinkovitih cepiv ter povečal dostop do njih vsem na svetu, še piše STA.