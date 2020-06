Gates napovedal, kdaj lahko pričakujemo cepivo za koronavirus #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes ob 14. uri si boste na Planetu lahko ogledali oddajo Ellen, v kateri bo gostoval Bill Gates. Povedal bo, kakšna so njegova pričakovanja glede vrnitve v "normalno stanje" in glede razvoja cepiva, razkril pa bo tudi, kaj mu v teh kriznih časih daje upanje.

Utrinek pogovora Ellen z Billom Gatesom si lahko ogledate v zgornjem videu, več pa v današnji oddaji Ellen ob 14. uri na Planetu.

Voditeljica je v oddaji omenila, da je njen gost Bill Gates že leta 2015 napovedal, da se bo nekaj velikega kmalu zgodilo, in ga vprašala, ali se je na to vnaprej pripravil.

"Namen moje napovedi je bil predvsem "spraviti" vlado v tek priprav na morebitno epidemijo. Tako bi diagnoze postavili hitreje, imeli bi pripravljena zdravila. Moja fundacija bo sicer z donacijami pripomogla k hitrejši iznajdbi zdravila, ampak to je le kakšnih pet odstotkov tega, kar bi že moglo biti storjenega."

Gates je sicer že februarja doniral 100 milijonov ameriških dolarjev za pomoč pri razvijanju cepiva in učinkovitejše terapije.

Ellen je nato zanimalo, kakšna so pričakovanja glede vrnitve življenja na ustaljene tire. Gates je povedal, da bo po njegovem mnenju težko prepričati ljudi, da se je varno vrniti na delovna mesta in poslati otroke v šole. "Bo pa to treba postopoma storiti. Povsem normalne razmere lahko spet pričakujemo, ko bomo imeli cepivo oziroma učinkovitejšo terapijo, kar pa lahko pričakujemo šele čez 18 mesecev."

V zaključku pogovora je Ellen zanimalo še, kaj njenemu gostu daje upanje v času te krize. "Da naslednjič ne bomo ignorirali možnosti, da se to zgodi in da bomo bolje pripravljeni na razmere. Lepo pa je videti tudi večjo povezanost med ljudmi, ki se zavedajo, da smo v tem skupaj."

