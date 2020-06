Pink spregovorila o prebolevanju koronavirusa #video

Glasbena zvezdnica Pink in njen sin sta pred časom tudi prebolela okužbo z novim koronavirusom. Voditeljico Ellen DeGeneres je zanimalo, kako se zdaj počutita in kako je potekalo njeno okrevanje.

"Začelo se je 16. marca. Takrat sem začela postajati zelo utrujena. Potem me je na trenutke zeblo, obhajala me je slabost. Ampak vročine nisem imela," je povedala Pink, ki ima že vse življenje astmo.

"Devetnajstega marca sem se ponoči zbudila, ker nisem mogla dihati. Prvič po 30 letih sem morala ponovno uporabiti inhalator za astmo. Brez njega nisem mogla več delovati. Takrat sem prvič postala prestrašena, ker sem imela polno glavo novic iz poročil," se je spominjala pevka.

Foto: Instagram

Pink je nato povedala, da je testiranje na okužbo opravila tudi pri svojem triletnem sinu. "Mislim, da ni pošteno, da sem jaz lahko opravila testiranje, marsikdo od vas pa ne. Upravičeno ste jezni name, ampak to vseeno ne bo spremenilo dejstva, da se vi ne morete testirati. Skupaj bi morali poiskati neko rešitev. Sploh pa priznajte, če bi bil bolan vaš triletni otrok in bi imeli priložnost opraviti testiranje, ali je ne bi izkoristili?" je dejala Pink in izpostavila problematično delovanje ameriškega zdravstvenega sistema.

Se je pa pevka izkazala z izjemno dobrodelno gesto, s katero je pomagala filadelfijski bolnišnici, v kateri je bila 18 let zaposlena njena mama. Pink je bolnišnica donirala kar pol milijona ameriških dolarjev.

Utrinek pogovora Ellen s pevko Pink si lahko ogledate v spodnjem videu, več pa danes ob 14. uri na Planetu v oddaji Ellen:

