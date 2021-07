Pink bo plačala kazen Norvežank, ki niso želele nositi bikink

Norveška ženska rokometna ekipa je bila na evropskem prvenstvu v rokometu na mivki kaznovana s 1500 evri kazni, saj se tekmovalke niso držale pravila, ki zapoveduje, da morajo obleči bikinke. Namesto tega so se odločile, da bodo, tako kot moški, nosile kratke hlače.

Ameriška zvezdnica Pink je podporo ženski rokometni ekipi izrazi na omrežju Twitter. "Zelo ponosna sem na norveško žensko rokometno ekipo na mivki, ki je protestirala proti seksističnim pravilom o uniformi. Evropsko rokometno zvezo je treba kaznovati za seksizem. Bravo, dekleta. Z veseljem bom namesto vas plačala kazen. Le nadaljujte," je Pink zapisala na svojem profilu.

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up. — P!nk (@Pink) July 25, 2021

Norveška rokometna zveza je prejšnji teden sporočila, da je pripravljena plačati globe, ženska ekipa pa se je pevki zahvalila za podporo.

Norveška rokometašica Emma Steggles je dejala: "Počutila bi se zelo neprijetno, če bi morala nositi bikini, medtem ko bi se ukvarjala s športom, ki ga imam rada."

Evropska rokometna zveza je pojasnila, da so globo izrekli zato, ker kratke hlače, ki so jih nosile rokometašice, niso v skladu s predpisi. Državni minister za kulturo in šport Abid Raja pa je odločitev Evropske rokometne zveze označil za "popolnoma smešno".

Žensko ekipo je na Twitterju podprla tudi ameriška teniška igralka Billie Jean King, ki je zapisala, da se mora seksualizacija športnic prenehati, še poročajo ameriški mediji.

The Norwegian Women’s Beach Handball team is facing fines for wanting to wear shorts instead of bikini bottoms. The bottoms are not to cover “more than 10cm on any sides.”



The men’s team wears shorts.



The sexualization of women athletes must stop. https://t.co/IZEzbrE0Iw — Billie Jean King (@BillieJeanKing) July 20, 2021

Preberite tudi: