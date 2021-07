Nemške gimnastičarke lahko priredile dres, norveške rokometašice pa ne

Gimnastičarke, ki sestavljajo letošnjo nemško olimpijsko ekipo, Sarah Voss, Pauline Schaefer-Betz, Elisabeth Seitz in Kim Bui, hočejo z drugačnimi dresi opozoriti na svobodo izbire in ženske spodbuditi k temu, naj nosijo tisto, kar želijo in v čemer jim je udobno.

Vossova je za Reuters dejala, da so se pred olimpijskimi igrami pogovorili o lastni izbiri dresa in se na koncu strinjali, da bo ekipa nosila dres z dolgimi hlačnicami. "Poskrbeti želimo, da bi se vsi počutili udobno, pokazati želimo, da lahko vsi nosijo, kar hočejo, so videti in se počutijo neverjetno, ne glede na to, ali gre za dolg ali kratki dres."

Ob tem je dodala, da hočejo biti vzor in opogumiti tudi druge, da jim sledijo.

V gimnastiki je značilno žensko oblačilo triko z dolgimi ali polovičnimi rokavi ali tudi brez rokavov. Dresi, ki zakrivajo noge, so bili do zdaj sicer dovoljeni, vendar skoraj izključno iz verskih razlogov.

Foto: Reuters

Rokometašice zaradi spremembe dresa kaznovane

V primerjavi z nemškimi telovadkami pa so bile norveške rokometašice na evropskem prvenstvu v rokometu na mivki zaradi spremembe dresa kaznovane. Evropska rokometna zveza (EHF) jih je oglobila s kaznijo po 150 evrov na igralko (skupno 1.500 evrov), ker so namesto bikinija nosile oprijete kratke hlače. Razložili so, da kratke hlače niso v skladu s pravilnikom Mednarodne rokometne zveze (IHF) o športnih dresih.

Norveška rokometna zveza (NHF) je rokometašicam stopila v bran in sporočila, sporočila, da bo, če bodo igralke zaradi hlačk oglobljene, globo plačala. Direktor NHF Kare Geir Lio je ob tem pripomnil, da bi morala biti izbira, ali se odločiš za bikini ali hlačke, svobodna.

Sicer pa je Norveška že pred začetkom evropskega prvenstva EHF zaprosila za dovoljenje, da bi njihove rokometašice nastopile v kratkih hlačah, a so dobili odgovor, da bo vsako kršenje pravil sankcionirano. Norvežani so EHF spodbudili, naj posodobijo pravila, pri EHF pa so ob tem dejali, da bodo o temi "razmislili".

Ženski dresi v športih na mivki že nekaj let burijo duhove. Medtem ko morajo ženske nositi bikinke, so za moške predpisane ohlapne kratke hlače.