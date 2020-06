Pevka odkrito: Brez zakonske terapije bi bila ločena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pink in Carey sta poročena 14 let. Foto: Getty Images

Pink je ena redkih zvezdnic, ki nikoli ne olepšuje zadev in vedno iskreno spregovori tudi o stvareh, ki jih številni njeni slavni kolegi raje skrivajo oziroma zadržijo zase. Tokrat je priznala, da se morata z možem Careyjem za svoj zakon močno truditi, pri tem pa jima že vrsto let pomaga zakonska terapevtka.

40-letna zvezdnica je pred kratkim oboževalcem prek javljanja v živo na Instagramu predstavila svojo psihoterapevtko in zakonsko svetovalko Vanesso Inn, ki jo Pink obiskuje že več kot desetletje. Na njene ure svetovanja večkrat s seboj vzame tudi moža Careyja Harta. Pravzaprav je pevka v pogovoru z Vanesso razkrila, da je prav zakonsko svetovanje tisto, ki že ves ta čas rešuje njen zakon.

"Torej, z Vanesso govorim o sebi, o Careyju, o naju s Careyjem, z njo govorim tudi skupaj s Careyjem. Pravzaprav je to edini razlog, da sva še vedno skupaj, kajti saj veste, kako je … Mislim, da partnerji, ki so toliko časa skupaj, preprosto začnejo govoriti dva različna jezika - pa to ni stvar različnih spolov, mislim, da gre za partnersko, zakonsko zadevo," je povedala.

Pink in Carey s hčerko Willow in sinom Jamesonom Foto: Getty Images

V nadaljevanju je pojasnila še, da oba s Careyjem izhajata iz ločenih družin, zato nikoli nista imela pravega vzora, kako graditi kakovostno, dobro delujoče razmerje. In prav pri tem jima je bila v veliko pomoč Vanessa.

"Potrebuješ nekoga, da sliši obe strani in da vama to prevede. Če mi Vanessa ne bi prevajala zadnjih 18 let, ne bi bila več skupaj. Preprosto ne bi bila, ker se kot otroka nisva naučila, kako imeti razmerje, kako se razumeti z ljudmi. Konec koncev je trenutno stanje v naši državi popoln primer tega, da drug drugega ne znamo imeti radi, da ne znamo sobivati, da ne znamo komunicirati," se je dotaknila tudi trenutnih razmer v Ameriki.

Pink in Carey Hart sta skupaj že skoraj 20 let, poročena sta od leta 2006. Skupaj imata tudi dva otroka - devetletno deklico Willow in triletnega fantka Jamesona.