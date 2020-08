Pink je ponosna na svoja krepka stegna #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pevka Pink (njeno pravo ime je Alecia Moore) je te dni na družinskem oddihu, polnem vodnih vragolij, ki jih redno objavlja na Instagramu. Med drugim je v videu pokazala svojega triletnega sina Jamesona, kako neustrašno deska z očetom, njenim možem Careyjem Hartom.

Nato pa je objavila tudi svojo fotografijo med deskanjem in ob njej zapisala: "Vedno sem se spraševala, zakaj mi je bog dal krepka stegna. Ker je vedel, da jih bom uporabljala."

Z objavo je požela množico navdušenih odzivov sledilk in sledilcev, ki so se strinjali, da je močno in zdravo telo lepo. Pevka sicer pogosto poudarja, kako pomembno je, da sprejmemo svoje telo, kakršno je. V intervjuju za Billboard je lani razkrila, kako se je pred leti počutila "debelo", ko je pomerjala kostume za nastop, pa čeprav je bila takrat izjemno vitka.

"To si ves čas počnemo in moramo prenehati," je dejala, "zdaj imam skoraj 70 kilogramov in videti sem prekleto dobro."

