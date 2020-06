Podpisali sporazum za 300 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19 za EU

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemčija, Francija, Nizozemska in Francija, združene v zavezništvo za cepivo, so s farmacevtsko družbo AstraZeneca danes podpisale sporazum za nabavo 300 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19 za EU, ko ga bodo odkrili, je po poročanju tujih tiskovnih agencij danes sporočila nemška vlada.

Britansko-švedski koncern razvija cepivo AZD1222 v sodelovanju z britansko univerzo v Oxfordu. Razvoj cepiva bo po napovedih zaključen do konca leta, piše STA.

"Ta sporazum bo več sto milijonom Evropejcem zagotovil dostop do cepiva, ko bo to odobreno," je dejal izvršni direktor koncerna Pascal Soriot. "Naša evropska dobavna veriga naj bi kmalu začela proizvodnjo, zato upamo, da bo novo cepivo kmalu in široko dostopno," je dodal.

Po navedbah nemškega ministrstva za zdravje morajo cepivo razdeliti med vse članice unije, ki želijo pri tem sodelovati, pri čemer je treba upoštevati število prebivalcev posamezne države. Po podatkih Svetovne banke v EU živi okoli 447 milijonov ljudi.

Nemški minister za zdravje Jens Spahn je poudaril, da bo hitra in usklajena akcija skupine držav članic koristila vsem državljanom unije.