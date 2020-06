Pomembno dognanje: Z maskami preprečili več deset tisoč okužb z novim koronavirusom

Obvezna uporaba zaščitnih mask je v Italiji in New Yorku v okoli mesecu dni preprečila več deset tisoč okužb z novim koronavirusom, so izračunali raziskovalci z univerz v Teksasu in Kaliforniji. Kot so poudarili v študiji, objavljeni v strokovni reviji Proceedings of the National Academy of Sciences, se virus SARS-CoV-2 prenaša predvsem po zraku.

Znanstveniki so preučili podatke iz kitajskega Wuhana, kjer se je novi koronavirus prvič pojavil, ter jih primerjali s podatki iz Italije in New Yorka, študijo povzema STA. V Italiji in New Yorku je bila uporaba mask obvezna šele nekaj časa po izbruhu epidemije covida-19, v Wuhanu pa od začetka izbruha, skupaj z drugimi ukrepi, kot sta varnostna razdalja in umivanje rok.

Kot so izračunali, so v Italiji z nošenjem mask med 6. aprilom in 9. majem preprečili več kot 78.000 okužb z novim koronavirusom, v New Yorku pa med 17. aprilom in 9. majem več kot 66.000.

Na podlagi zbranih podatkov so strokovnjaki tudi ugotovili, da se novi koronavirus prenaša predvsem po zraku. To pomeni, da samo z vzdrževanjem primerne razdalje med ljudmi in omejitvami gibanja ne bi mogli zadosti omejiti širjenja novega koronavirusa.

"Razlika med obveznim in neobveznim nošenjem zaščitnih mask je odločilen dejavnik pri poteku pandemije po svetu," so še ugotovili.