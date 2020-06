Kako hud bo potek bolezni covid-19 pri določenem bolniku, je mogoče že zgodaj napovedati na podlagi dveh tipov obrambnih celic v krvi, so pokazale ugotovitve raziskave na 40 obolelih v kitajskem Wuhanu, ki so jih tudi v Nemčiji s študijo potrdili na več bolnikih.

Pri eni od celic gre za citotoksični limfocit, ki je znan tudi kot celica T ubijalka. Ta ubija z virusom okužene celice in tem prekine razmnoževanje novega koronavirusa. "Če imajo bolniki le malo teh celic, pri njih obstaja visoko tveganje, da bodo razvili hude simptome, kot so pljučnica ali motnje koagulacije," je dejal soavtor študije v Nemčiji, direktor inštituta za virologijo na univerzitetni kliniki v Essnu Ulf Dittmer, piše STA.

Drugi tip celic so t. i. nevtrofilci. "Ti so tam zato, da nas branijo pred bakterijami. Lahko pa tudi zavirajo celice T v njihovi funkciji," je pojasnil Dittmer. Zaradi tega je v vzorcih krvi z veliko nevtrofilci najti le malo celic T ubijalk, kar je nato povezano s težkim potekom bolezni, še navaja STA. "Posebej je to prizadelo bolnike s predhodnimi obolenji, zaradi katerih so imeli nižje število celic T, kot so bolniki po presaditvah, ki so prejemali zdravila za zaviranje reakcije zavračanja," je dejal Dittmer.

Najbolj ogroženi bolniki z rakom, starejši in s čezmerno težo

Prizadeti so tudi bolniki z rakom, ki se zdravijo s kemoterapijo, starejši ljudje, pri katerih je število celic T nižje zaradi starosti, ali bolniki s čezmerno težo. "Vemo, da imajo čezmerno težki ljudje manj celic T in da so te šibkejše," je pojasnil. Na kliniki v Essnu je imelo 70 odstotkov bolnikov s težkim potekom covid-19 čezmerno težo, piše STA.

Nove ugotovitve bi lahko izboljšale zdravljenje

Ugotovitve bi lahko pomagale pri določanju terapije za covid-19. Že v začetku okužbe bi bilo tako dobro poskusiti spodbuditi celice T, kar je mogoče z nekaterimi cepivi. Tudi vitamina A in C lahko izboljšata njihovo funkcijo. Pri ljudeh po presaditvah bi lahko zdravniki zmanjšali odmerek zdravil, ki preprečujejo zavračanje, pri rakavih bolnikih pa bi bilo treba prekiniti kemoterapijo, piše STA.

Dittmer poudarja, da je trenutno podrobnejšo študijo v Nemčiji težko izvesti, saj k sreči ni več dovolj bolnikov. Tako na primer na kliniki v Essnu v zadnjem tednu maja niso sprejeli nobenega na novo obolelega, v prvem tednu junija pa le enega. Imunolog Michael Lohoff, ki pri študiji ni sodeloval, ugotovitve ocenjuje kot pozitivne, a poudarja, da je bilo število udeleženih bolnikov zelo majhno. Nujno bi bilo izsledke preveriti na še več bolnikih, da bi tako med drugim izključili kakršenkoli doprinos genetike določenega obolelega, je še povedal po pisanju STA.