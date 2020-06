Brazilija po številu žrtev covid-19 zdaj že na drugem mestu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Braziliji so do petka zabeležili 41.828 umrlih za covid-19, s čimer se je ta južnoameriška država zavihtela na drugo mesto po številu smrtnih žrtev novega koronavirusa, za ZDA in pred Veliko Britanijo.