Balkanska država, ki jo je zajel drugi val okužb

V Severni Makedoniji so do zdaj zabeležili okoli 3.600 okužb, umrlo pa je 169 ljudi. Foto: Reuters

V večini evropskih držav se širjenje novega koronavirusa umirja. Na interaktivnem zemljevidu, ki ga je objavil ameriški New York Times, je mogoče videti, da je Slovenija v skupini držav, kjer je epidemiološka slika ugodna, saj smo v zadnjih dveh tednih zabeležili nekaj ali nič novih okužb.

V treh državah se stanje še ne umirja

So pa v Evropi tudi tri države, ki se v zadnjih 14 dneh spopadajo s porastom novih okužb. To so Bolgarija, Kosovo in Severna Makedonija. Nekoliko slabša je slika še v Grčiji, kjer so v zadnjih dneh zabeležili nekaj več odkritih primerov, ter še v nekaterih drugih državah.

Foto: posnetek zaslona

Najbolj skrb vzbujajoče so razmere v Severni Makedoniji, od koder so včeraj poročali o 175 novih primerih okužbe, večina jih je v prestolnici Skopje. V državi, ki ima nekaj manj kot dva milijona prebivalcev, so do zdaj potrdili malo manj kot 3.600 okužb, umrlo pa je 169 ljudi.

Porast okužb po praznikih

O razmerah v nekaterih balkanskih državah se je pred dnevi razpisala tudi ameriška tiskovna agencija Associated Press (AP). Kot so poročali, so zdravstvene ustanove v državi sporočile, da je ponovno rast okužb mogoče povezati z množičnimi zbiranji pred tremi tedni, ko so v Severni Makedoniji praznovali konec muslimanskega postnega meseca ramazana. Vlada je zato pretekli konec tedna ponovno uvedla policijsko uro za štiri regije, tudi Skopje, kjer je bilo okužb največ.

Ob vstopu v Slovenijo morajo v karanteno

Ker se je situacija v državi poslabšala, je Severna Makedonija tudi na slovenskem seznamu "nevarnih držav". Državljani Makedonije morajo tako ob vstopu v Slovenijo v obvezno 14-dnevno karanteno, enako pa velja tudi za slovenske državljane, ki pridejo od tam.

Foto: Reuters

Kljub slabi epidemiološki sliki pa se v Severni Makedoniji pripravljajo tudi na nove volitve. Te bi morali izvesti že 12. aprila, a so bile zaradi razmer prestavljene, politične stranke pa se zdaj prepirajo glede novega datuma.

Že pol leta tehnična vlada

Državo že šest mesecev vodi tehnična vlada, potem ko je januarja, ko je dobil rdečo luč Bruslja glede začetka pristopnih pogajanj za vstop v EU, odstopil premier Zoran Zaev. Socialdemokratska stranka SDSM, ki ji pripada tudi Zaev, želi volitve čim prej, desnosredinska stranka VMRO-DPMNE pa temu nasprotuje in vlado poziva, naj se raje posveti epidemiji novega koronavirusa.

Foto: Reuters

V soboto se iztečejo tudi izredne razmere, predsednik države Stevo Pendarovski pa bo danes nagovoril državljane in pojasnil, ali jih bo podaljšal. V tem primeru volitev v začetku junija ne bo.