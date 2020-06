Kaj se s koronavirusom dogaja na Balkanu?

V Severni Makedoniji narašča število okužb

V Severni Makedoniji so včeraj potrdili 125 novih primerov okužbe s koronavirusom. Tako se je število okuženih dvignilo na 3364, umrlo pa je 164 ljudi. Do sedaj so opravili 39.033 testov za okužbo, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Zaradi tega jih je Slovenija ta teden ponovno uvrstila na seznam nevarnih držav.

Konec prejšnjega tedna so zaradi ponovnega porasta okužb spet vzpostavili policijsko uro, hkrati pa je minister za zdravje Venko Filipče dejal, da gre večinoma za primere brez simptomov ali z zelo šibkimi simptomi. Po mnenju strokovnjakov je glavni krivec za ponoven vzpon okužb nedisciplina ljudi in pretekli prazniki, ki so potekali v okviru muslimanskega postnega meseca ramazana, poroča STA.

V Srbiji kljub povečanju številu okužb rahljajo ukrepe

V Srbiji je med vikendom ponovno naraslo število novo okuženih s koronavirusom, ki se je po uradnih podatkih gibalo med 74 in 94. Kljub porastu okužb so člani kriznega štaba sprejeli odločitev o ukinitvi omejitve zbiranja oseb na odprtem, v zaprtih prostorih pa se je omejitev iz 100 zvišala na 500. Premierka Brnabić se kljub rahljanju ukrepov zaveda poslabšanja razmer v Severni Makedoniji, in opozarja, da bi se tak scenarij lahko odvil tudi v Srbiji.

Tu trenutno nihče natančno ne ve, kateri ukrepi za preprečevanje širjenja Covid-19 so sploh še v veljavi. Prav zato se Srbija trenutno sooča z vsesplošno normalizacijo razmer, kjer nihče več niti ne upošteva priporočil za zajezitev epidemije. Iz vlade Srbije so sicer šele včeraj sporočili, da se je o epidemiji in aktualnih razmerah v regiji srbski predsednik Vučić že 14. maja po telefonu pogovarjal z ruskim predsednikom Putinom.

V Bosno in Hercegovino ne morete še vstopiti kot turisti

V Bosni in Hercegovini so do danes potrdili 2.775 okužb, umrlo pa je 161 ljudi. Včeraj so našteli 47 novih okužb. STA je pred dnevi poročala o novem žarišču okužb v Bosni in Hercegovini na območju Tuzle, kjer sta se okužila tudi zdravnik v kliničnem centru in bolnik. Od 27. maja v Tuzli niso imeli novih okužb, spet so jih začeli zaznavati 5. junija.

Največ primerov v Bosni in Hercegovini so sicer našteli v Banja Luki, kjer jih je bilo 629.

V entiteti Republika srbska so do 22. junija prepovedali zbiranje za več kot 50 ljudi na javnih mestih, do 22. junija so tudi prepovedane športne prireditve, do 22. junija pa lahko gostinski lokali strežejo med 6. in 23. uro.

Kot piše slovensko veleposlaništvo v Sarajevu, vstop v Bosno in Hercegovino za slovenske državljane ni še mogoč, razen za nekatere izjeme. Za zdaj še ne morejo vstopiti v Bosno in Hercegovino z namenom turizma ali zasebnega obiska. So pa s 1. junijem zagnali letalski promet.