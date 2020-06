Peru je postal eno od žarišč izbruha novega koronavirusa. Po podatkih ministrstva za zdravje so do torka potrdili več kot 200 tisoč okužb, od tega je umrlo 5738 ljudi.

V Peruju so skupno do zdaj potrdili 203.736 okužb, od tega so jih v zadnjem dnevu potrdili več kot štiri tisoč. Glede na število okužb je Peru na osmem mestu najbolj prizadetih držav, med državami Latinske Amerike pa na drugem mestu za Brazilijo. Prvi primer so potrdili 6. marca, piše STA.