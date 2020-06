Po podatkih Panameriške zdravstvene organizacije 30 odstotkov od 630 milijonov prebivalcev v državah latinske Amerike zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nima dostopa do ustreznega zdravljenja. Za Kubance pa je zdravstvo na drugi strani brezplačno in dobro urejeno.

Po podatkih Panameriške zdravstvene organizacije 30 odstotkov od 630 milijonov prebivalcev v državah latinske Amerike zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nima dostopa do ustreznega zdravljenja. Za Kubance pa je zdravstvo na drugi strani brezplačno in dobro urejeno. Foto: Reuters

Medtem ko je v nekaterih državah latinske Amerike žarišče novega koronavirusa, pa se je Kuba na širjenje odzvala precej bolje. Imajo relativno malo število okuženih in mrtvih. Zdravnike in zaposlene v zdravstvu je država celo poslala po svetu, da pomagajo drugim v boju z nevidnim sovražnikom.

V večini evropskih držav in večjem delu ZDA se epidemija novega koronavirusa umirja. Zadnjih nekaj tednov je novo žarišče v državah latinske Amerike, od koder vsak dan prihajajo podatki več tisoč mrtvih. Najhuje prizadeta država v regiji je Brazilija, kjer je umrlo že več kot 37 tisoč ljudi. Število okuženih in mrtvih pa strmo narašča tudi v drugih državah na tem območju, med drugim v Mehiki, Peruju, Ekvadorju in Čilu.

Država, ki se uspešno bori z virusom

Svetovna zdravstvena organizacije (WHO) je območje latinske Amerike razglasila za novo žarišče pandemije koronavirusne bolezni covid-19. A eni državi je to bolezen uspelo uspešno obvladovati - Kubi. Kubanci imajo precej manj možnosti, da se okužijo kot državljani Dominikanske republike, Mehičani ali Brazilci. Komunisitčna Kuba je svoje meje zaprla pozneje kot države v regiji, piše Guardian, a je vse od takrat ta otok naredil vse, kar se da, da bi preprečili širjenje virusa.

Skupina kubanskih zdravnikov, preden so odleteli na pomoč drugim državam po svetu. Foto: Reuters

Na Kubi, ki ima dobrih 11 milijonov prebivalcev, so okužbo z novim koronavirusom do danes zabeležili pri 2.200 ljudeh, umrlo pa je 83 obolelih. Tiste, pri katerih potrdijo okužbo, hospitalizirajo v bolnišnicah, ostale, ki so bili z obolelimi v stiku, pa pošljejo v karanteno v za to namenjene centre.

Le dobrih dva tisoč primerov in manj kot sto mrtvih

Država je, da bi uspešno zajezila širjenje okužbe, aktivirala več desettisoč družinskih zdravnikov, medicinskih sester in študentov, ki vsakodnevno preverjajo in iščejo okužbe po domovih, piše britanski Guardian.

Kubance v primeru, da ne upoštevajo nošenja mask in strogih pravil, čaka denarna kazen in celo zapor. Foto: Reuters

William Leogrande, profesor na Ameriški univerzi v Washingtonu, je dejal, da na tej strani polobli ni države, ki bi se približala rezultatu Kube. "Njihovo zdravstveni sistem je organiziran tako, da so ves čas v stiku s prebivalstvom, ko zdravstvene težave izbruhnejo jih prepoznajo in takoj ukrepajo," je pojasnil za Guardian. Ravno prepoznavanje okuženih pa je bistvenega problema pri preprečevanju širjenja okužbe.

Kubanci imajo vsi dostop do zdravljenja

Po podatkih Panameriške zdravstvene organizacije 30 odstotkov od 630 milijonov prebivalcev v državah latinske Amerike zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nima dostopa do ustreznega zdravljenja. Za Kubance pa je zdravstvo na drugi strani brezplačno in dobro urejeno. Kuba je na lestvici najboljših zdravstvenih sistemov vedno uvrščena relativno visoko, podobno kot Slovenija.

Zdravniki, ki so italijanskim kolegom pomagali pri boju s koronavirusom. Foto: Reuters

Kuba ima največ zdravnikov na prebivalca na svetu, svoje zdravstvene delavce pa že desetletja pošiljajo tudi po svetu, zlasti v države, kjer primanjkuje zdravstvenega osebja ali ob izbruhu kakšne krize. V državah po svetu naj bi bilo okoli 28 tisoč zdravstvenih delavcev s Kube, ki pomagajo lokalnim zdravnikom.

Na pomoč v Italijo, ko so jo evropske države zapustile

Ker imajo evropske države svoje zdravstvo dobro razvito, se sicer precej redko zgodi, da bi kubanski zdravniki priskočili na pomoč oblastem v kakšni od držav na stari celini. A med pandemijo novega koronavirusa je skupina zdravnikov iz Havane poletela tudi na pomoč v Italijo. Druge evropske države tej državi takrat pomoči niso nudile, čeprav so Italijani za to zaprosili.

Na Kubi so nevarnost prepoznali dovolj hitro

Medtem ko se so nekateri drugi voditelji v severni in južni Ameriki podcenjevali izbruh koronavirusa, pa je Kuba sprejela stroge ukrepe, da bi preprečila širjenje, še piše Guardian. Tako je uporaba zaščitnih mask v javnosti obvezna, kršitelje pa čaka denarna kazen ali zapor. Oblasti so, kot že omenjeno mobilizirale tudi več tisoč študentov medicine, ki morajo pomagati in sodelovati pri boju z virusom, če želijo zaključiti študij.