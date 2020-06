Plešasti moški imajo več možnosti za zaplete pri okužbi. V čem je skrivnost?

Okužbo z novim koronavirusom, ki povzroča bolezen covid-19, so do danes potrdili pri več kot sedmih milijonih ljudi, umrlo pa je več kot 400 tisoč obolelih. Žarišče okužb se je v zadnjih tednih iz Evrope in nato ZDA preselilo v Latinsko Ameriko. Najhuje v regiji je v Braziliji, kjer je umrlo že okoli 37 tisoč ljudi.

Večina bolezen preboli brez težav, pri nekaterih se zaplete

Medtem ko večina okuženih simptomov sploh ne razvije ali pa so ti zelo blagi (vročina in kašelj), pa lahko pri nekaterih posameznikih povzroči zaplete in tudi smrt. Statistika in številne raziskave nam kažejo, da so za zaplete pri okužbi veliko bolj dovzetni starejši od 65 let in posamezniki, ki že imajo zdravstvene težave.

Na Kitajskem, od koder se je virus razširil po svetu, je med umrlimi več moških kot žensk. Tudi statistika v Veliki Britaniji kaže, da imajo moški dvakrat več možnosti, da umrejo, kot ženske. Znanstveniki so sprva domnevali, da gre to pripisati nezdravemu življenjskemu slogu moških, saj ti na primer pogosteje kadijo, prav tako naj bi bil imunski odziv na virus pri moških šibkejši.

Plešavost je dober pokazatelj, kako hudo boste zboleli

Nova raziskava pa je pokazala, da obstaja močna povezava med plešavostjo in resno obolelimi pacienti. Raziskovalci z Univerze Brown so prst usmerili v moške spolne hormone androgene, ki povzročajo tudi izgubo las oziroma plešavost. Prepričani so, da so ti androgeni povezani z najtežjimi primeri obolelih.

Foto: UKC Maribor

Kot je po poročanju Forbsa dejal Carlos Wambier, avtor raziskave, menijo, da so androgeni ali moški spolni hormoni neke vrste vrata, skozi katera virus vstopi v naše celice. "Resnično mislimo, da je plešavost dober pokazatelj, kako resno bo nekdo zbolel," je dejal.

Večina resno obolelih je imelo težave s plešavostjo

Njihove ugotovitve temeljijo tudi na dveh študijah iz Španije. Ena od teh je pokazala, da je bilo 79 odstotkov od 122 moških, pri katerih je bila potrjena okužba z novim koronavirusom in so bili sprejeti v eno od treh bolnišnic v Madridu, plešastih. V drugi študiji pa je bilo od 41 pacientov plešastih 71 odstotkov.

Ameriški raziskovalci so povezavo med plešo in možnostjo za resne zaplete poimenovali "Gabrinov znak", ki so ga poimenovali po Franku Gabrinu, prvem ameriškem zdravniku, ki je bil prav tako plešast in je umrl zaradi koronavirusa, še poročajo tuji mediji.

To odkritje bi lahko pripomoglo tudi pri zdravljenju resno obolelih. Pri tem bi lahko uporabili zdravila za zatiranje hormonov, ki jih običajno uporabljajo pri zdravljenju plešavosti in drugih bolezni, kot je rak prostate. Rast celic raka prostate je na primer povezana z moškimi spolnimi hormoni androgeni. Pacientom bi tako pridobili nekaj časa, da se lahko sami borijo z virusom.