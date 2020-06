Slovenija v drugem razredu najbolj varnih držav #koronavirus

Najbolj varna država je v primeru bolezni covid-19 Švica, poroča ameriška revija Forbes. Na dnu lestvice je Južni Sudan.

Slovenija je zasedla 32. mesto, kar jo uvršča v drugo skupino držav, takoj za najbolj varnimi. Poročilo temelji na 130 kvantitativnih in kvalitativnih parametrih in več kot 11 tisoč podatkih, kot so karantenska učinkovito, zdravstvena pripravljenost, učinkovitost vlade ...

Kot povzema Forbes, se je lestvica v zadnjih mesecih zelo spremenila. Najprej so bile pri vrhu države, ki so ob začetku izbruha epidemije koronavriusa hitro reagirale, zdaj pa se je slika obrnila in so višje države, ki so se boljše odzvale na področju gospodarstva.

Prva Švica, druga Nemčija

Na prvem mestu je tako Švica, sledi pa ji Nemčija. Od slovenskih sosed je na visokem šestem mestu Avstrija, na 18. pa je Madžarska. Hrvaška je blizu Slovenije na 36. mestu, Italijani pa so 53.

Drugi razred držav je sestavljen iz 20 regij, države pa so se v 20 parametrih odrezale zelo dobro in dosegajo zelo dobro regionalno varnost in stabilnost, vendar nekoliko nižje kot tiste najbolje, je zapisano v poročilu.

ZDA se nahajajo na 58., za Srbijo in Romunijo.