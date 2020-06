Poletje po koronavirusu: to so najvarnejše plaže v Evropi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kje se lahko po mesecih domače izolacije naužijete sonca in svežega zraka brez skrbi, da sebe in svoje bližnje izpostavljate okužbi?

Združenje evropskih destinacij odličnosti (EBD) je te dni sestavilo in objavilo izbor evropskih destinacij, ki so po njihovem mnenju najvarnejša turistična izbira letošnjega poletja, ko se bomo za počitnice odločali v senci covid-19.

Ob tem so sestavili tudi izbor najvarnejših plaž v Evropi. Pri tem so uporabili več kriterijev: nizko število okuženih s koronavirusom, velikost plaž, da imajo obiskovalci dovolj prostora zase, dostopnost bolnišnične oskrbe ter tudi urejenost turistične infrastrukture in raznolikost nastanitev.

Po teh kriterijih je to deset najvarnejših plaž v Evropi:

Oglejte si še: