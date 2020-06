Kam potovati po pandemiji? Med najvarnejšimi destinacijami tudi slovenska. #video

Z rahljanjem zaščitnih ukrepov in odpiranjem meja ter bližanjem poletja se je spet začelo sanjarjenje o potovanjih. Toda kam se odpraviti, da ne bi ogrožali sebe in svojih bližnjih? Na pomoč je priskočila organizacija European Best Destinations (EBD), ki je sestavila in objavila seznam 20 evropskih destinacij, ki jih je covid-19 najmanj prizadel, ob tem pa se lahko pohvalijo tako z bližino bolnišnic in dobrimi zdravstvenimi kapacitetami kot z bogato turistično infrastrukturo.

Na seznamu se je znašla tudi slovenska destinacija. Poglejte:

"Dobra novica ob pravem času"

Po novici, da so jih uvrstili na seznam najvarnejših destinacij v Evropi, so iz Bohinja za STA izjavili, da je to dobra novica, ki je prišla ob pravem času, saj na zemljevid varnih destinacij ne postavlja le Bohinja, temveč vso Slovenijo.

EBD popotnikom priporoča:

da so odgovorni, da se izogibajo gneči in da nosijo zaščitne maske, ko je to mogoče oziroma potrebno,

da ne potujejo, če so slabega zdravja,

da so še posebej pazljivi, če so starejši od 70 let, če imajo previsoko telesno težo oziroma težave z dihali,

da pazijo tako nase in na svoje bližnje kot na domačine v državah, ki jih obiščejo.

