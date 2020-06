Po dveh mesecih spet okužbe: več delov Pekinga je v karanteni

Zaradi odkritja več novih domačih primerov novega koronavirusa so danes za več delov kitajske prestolnice Peking odredili karanteno. Sprožili so tudi množično testiranje ljudi, povezanih s tržnico, na kateri so odkrili novi koronavirus.

Mestne oblasti so odredile karanteno za 11 četrti v pekinškem okrožju Fengtai, potem ko so odkrili več okužb, povezanih z mesno tržnico Xinfadi.

Nove okužbe po dveh mesecih zatišja

Prvi primer okužbe po dveh mesecih so v Pekingu odkrili v četrtek. Gre za osebo, ki je pretekli teden obiskala to tržnico in v zadnjem času ni zapustila mesta. Danes so potrdili še šest dodatnih novih primerov. Trije okuženi so zaposleni na tržnici, eden jo je obiskal, dva pa delata v Kitajskem centru za raziskovanje mesa. Tudi eden od njiju je bil nedavno na tržnici.

Foto: Reuters

Na tržnico poslali policiste in pripadnike paravojaške policije

Zaradi izbruha koronavirusa so v petek zaprli tržnico Xinfadi in še eno tržnico, ki jo je obiskal eden od okuženih, poroča STA. Zaprli so ju, da bi ju razkužili in izvedli množično testiranje.

Na tržnico so poslali več sto policistov in pripadnikov paravojaške policije. V okrožju Fengtai so vzpostavili "vojni mehanizem" in "terenski poveljniški center", da bi se lažje spoprijeli z novim valom okužb.

Zaprli so devet bližnjih šol in vrtcev, preložili pa so tudi vrnitev otrok v osnovne šole po mestu. Odpovedali so tudi vse športne prireditve.

Foto: Reuters

Nihče od okuženih ne kaže simptomov

Napovedali so, da bodo testirali vse, ki so bili od 30. maja v tesnem stiku s tržnico Xinfadi. Za zdaj so znani rezultati okoli 500 testov, od tega je pozitivnih 45 delavcev s tržnice Xinfadi. Še eno okužbo pa so odkrili pri zaposlenem na tržnici v okrožju Haidian na severozahodu Pekinga. Ta je povezan z enim od okuženih s tržnice Xinfadi. Nihče od okuženih ne kaže simptomov, tuje agencije povzema STA.

Virus na deskah za obdelavo lososa

Direktor tržnice Xinfadi je sporočil, da so virus odkrili na deskah za obdelavo lososa. Večje trgovske verige so v petek lososa umaknile iz prodaje. Nekatere restavracije v mestu pa ga niso stregle. Pristojne oblasti so odredile inšpekcijo svežega in zamrznjenega mesa in rib v trgovskih centrih in skladiščih.

