Bo novim komisarskim kandidatom Von der Leynove uspelo prestati zaslišanja?

V Evropskem parlamentu bodo danes zaslišali nove kandidate Francije, Madžarske in Romunije za evropske komisarje v ekipi nove predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, ker so kandidati omenjenih treh držav v prvem krogu preverjanja padli na parlamentarnem izpitu. Ocene pristojnih odborov naj bi bile znane še danes.

Preizkušnjo v parlamentarnem odboru za pravne zadeve, ki je preveril morebitno navzkrižje interesov, so v torek opravili vsi kandidati, pri čemer je Francozu Thierryju Bretonu, ki je s tega vidika najbolj sporen, uspelo le za las. Breton, Oliver Varhelyi in Adina-Ioana Valean so obdržali resorje, namenjene njihovim predhodnikom. Francoz naj bi bil torej pristojen za resor za notranji trg, Madžar za soseščino in širitev, Romunka pa za promet.

Sporni Francoz, kritike na račun Madžarske

Breton je kot nekdanji izvršni direktor tehnološkega podjetja Atos sporen z vidika vprašanja navzkrižja interesov. Sporna ostaja tudi dodelitev resorja za širitev Madžarski, ki je zagotovila zatočišče nekdanjemu makedonskemu premierju Nikoli Gruevskemu, ki je obtožen korupcije.

Francoski komisarski kandidat Thierry Breton je kot nekdanji izvršni direktor tehnološkega podjetja Atos sporen z vidika vprašanja navzkrižja interesov. Foto: Reuters

Kakšen bo razplet današnjih zaslišanj, je nehvaležno napovedovati, saj je parlament razdrobljen bolj kot kdajkoli in zato tudi zelo nepredvidljiv. Od socialistov je nedvomno pričakovati veliko hrupa, a vprašanje je, ali lahko to privede do resnih zapletov.

Pristojni odbori bodo kandidate ocenili še danes. Vodstvo parlamenta naj bi končno oceno podalo 21. novembra. Glasovanje o celotni ekipi von der Leynove je predvideno na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta 27. novembra.

Velika Britanija ni predlagala komisarskega kandidata

Von der Leynova je tudi britanskega premierja Borisa Johnsona pozvala, naj čim prej predlaga komisarskega kandidata, a odgovora za zdaj ni dobila. V Bruslju sicer neuradno pojasnjujejo, da lahko parlament 27. novembra o njeni ekipi glasuje, tudi če v njej ne bo britanskega komisarja.

Zaradi zapletov v prvem krogu zaslišanj nova komisija ni mogla začeti delati 1. novembra, ko se je prejšnji iztekel petletni mandat. Danes bo verjetno jasno, ali bo lahko začela delati 1. decembra, kar je nov ciljni datum.