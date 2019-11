Francoski komisarski kandidat za las skozi pravno sito Evropskega parlamenta

Francoski komisarski kandidat Thierry Breton je po neuradnih informacijah za las prestal preverjanje pravnega odbora Evropskega parlamenta, ki ga je potrdil z 12 glasovi za, medtem ko jih je bilo 11 proti. Kandidata Madžarske in Romunije, Oliverja Varhelyija in Adino-Ioano Valean, je odbor potrdil brez glasov proti.

Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve, poznan po okrajšavi Juri, je danes v Bruslju ocenil finančne izjave novih komisarskih kandidatov Francije, Madžarske in Romunije. Brez pozitivne ocene odbora kandidati ne smejo na zaslišanje. Prvotna kandidata Madžarske in Romunije sta padla prav zato, ker ju je ta odbor zaradi navzkrižja interesov zavrnil, a tokrat so preizkušnjo uspešno prestali vsi trije kandidati.

Francoz Thierry Breton, Madžar Oliver Varhelyi in Romunka Adina-Ioana Valean so obdržali resorje, ki so bili namenjeni njihovim predhodnikom, ti so padli v prvem krogu zaslišanj. Gre za resorje za notranji trg, soseščino in širitev ter promet. Z vidika vprašanja navzkrižja interesov je bil zaradi povezav v zasebnem sektorju najbolj problematičen francoski kandidat Breton, sicer nekdanji izvršni direktor tehnološkega podjetja Atos in francoski finančni minister.

Večjih težav z zaslišanji kandidatov v drugem krogu najverjetneje ne bo

V prehodni ekipi nove komisije sicer poudarjajo, da je Breton prodal vse delnice v podjetju Atos, se odpovedal vsem mandatom v podjetjih in združenjih ter se zavezal, da se bo izključil iz vseh finančnih odločitev v okviru dodeljenega resorja. Razplet glasovanja na odboru nakazuje, da večjih težav s tremi novimi kandidati v drugem krogu zaslišanj ni mogoče pričakovati, s tem pa tudi ne dodatnih zamud z novo komisijo, ki naj bi začela delati prvega decembra.

Zaslišanja vseh treh kandidatov bodo v četrtek. Pristojni odbori naj bi kandidate ocenili še isti dan. Vodstvo parlamenta naj bi končno oceno podalo 21. novembra. Glasovanje o vsej ekipi pod vodstvom novoizvoljene predsednice Ursule von der Leyen je predvideno na plenarnem zasedanju 27. novembra.