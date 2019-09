Se bo morala Von der Leynova zagovarjati pred vodstvom Evropskega parlamenta?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropski parlament bo v Strasbourgu danes začel septembrsko zasedanje, na katerem bodo glavne teme brexit, imenovanje Christine Lagarde za predsednico Evropske centralne banke (ECB) in požari v Amazoniji. V središču pozornosti bo za četrtek načrtovano srečanje vodstva parlamenta z novoizvoljeno predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.

Potem ko je Ursula von der Leyen prejšnji teden predstavila porazdelitev komisarskih resorjev, jo je Evropski parlament zaradi nekaterih spornih nazivov povabil na pogovor na konferenco predsednikov. Pod udarom kritik je zlasti naziv resorja "za zaščito našega evropskega načina življenja".

Po četrtkovi konferenci predsednikov, ki združuje predsednika parlamenta in vodje političnih skupin, naj bi bilo tudi jasno, kateri odbori bodo zaslišali posamezne komisarske kandidate. Pričakovati je tudi podroben urnik zaslišanj, ki bodo potekala med 30. septembrom in 8. oktobrom.

Evroposlanci bodo glasovali o imenovanju Lagardove na čelo ECB

Evropski poslanci bodo v torek glasovali o imenovanju Francozinje Christine Lagarde za predsednico Evropske centralne banke (ECB). Vloga parlamenta v postopku njenega imenovanja je sicer zgolj posvetovalna, njegovo mnenje pa ni zavezujoče. Lagardovo so voditelji EU izbrali v začetku julija v okviru širšega svežnja imenovanj na najvišje položaje v institucijah EU.

Predsednika ECB za osem let imenuje Evropski svet, torej voditelji članic EU. Ob tem se posvetujejo z Evropskim parlamentom in Svetom ECB, ki je že podal pozitivno mnenje. V začetku septembra jo je podprl tudi parlamentarni odbor za gospodarske in denarne zadeve. Končna odločitev voditeljev se pričakuje oktobra.

Parlament naj bi bil naklonjen vnovični preložitvi brexita

O brexitu bo Evropski parlament razpravljal sredi tedna. Evropski poslanci bodo predvidoma sprejeli resolucijo z jasnim sporočilom, da EU vztraja pri varovalu za preprečitev trde meje na irskem otoku po brexitu, ki ga želi britanski premier Boris Johnson odstraniti iz ločitvenega sporazuma.

Parlament naj bi tudi izrazil pripravljenost na podporo vnovični preložitvi brexita, če bi obstajali utemeljeni razlogi za to, na primer za preprečitev izstopa Velike Britanije brez dogovora ali v primeru volitev na Otoku. Resolucija naj bi tudi jasno opredelila, da je za morebiten izstop brez dogovora v celoti odgovorna britanska stran.