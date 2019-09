Brexit: Johnson pred srečanjem z Junckerjem optimističen

Britanski premier Boris Johnson je pred srečanjem z Jeanom-Claudom Junckerjem dejal, da je "zelo samozavesten", da bosta strani dosegli dogovor pred brexitom, predvidenim za 31. oktober. Če dogovora ne bo, bo našel način, da zaobide odločitev britanskega parlamenta, ki ga zavezuje k preložitvi izstopa iz Unije, je zatrdil Johnson.

Johnson želi odstraniti irsko varovalo iz ločitvenega sporazuma

Britanski premier je tudi ocenil, da so pogovori o rešitvi glede vprašanja meje na Irskem otoku dobri. Jabolko spora je tako imenovano irsko varovalo, katerega namen je ohranitev odprte meje med Irsko in Severno Irsko, Velika Britanija pa bi ostala del evropske carinske unije, dokler ne bi dosegli trgovinskega sporazuma.

Johnson želi odstraniti varovalo iz ločitvenega sporazuma in trdi, da si prizadeva za alternativne rešitve. London alternativnih predlogov do zdaj sicer ni podal, v EU pa trenutno ne vidijo druge možnosti za preprečitev trde meje na Irskem otoku in ohranitev velikonočnega mirovnega sporazuma. EU poudarja, da je cilj, da varovala ne bi bilo treba nikoli uporabiti in da bi našli ustrezno rešitev v okviru pogajanj o sporazumu o prihodnjem partnerstvu.