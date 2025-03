Evropski poslanec iz Francije je dvignil precej prahu s pozivom ZDA, naj jim vrnejo Kip svobode, češ da država ne uteleša več vrednot, zaradi katerih ji je Pariz pred približno 140 leti podaril znameniti kip. Bela hiša je poziv zavrnila in poslanca Raphaëla Glucksmanna opomnila, da Francozi samo zahvaljujoč ZDA danes ne govorijo nemško.

Evropski poslanec Raphaël Glucksmann je v nedeljo na strankarskem kongresu svojih socialistov glede politike administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa dejal, da ZDA ne zastopajo več vrednot, ki so Francijo spodbudile k odločitvi, da ZDA podarijo kip.

"Američanom, ki so se odločili postaviti na stran tiranov, Američanom, ki so odpustili znanstvenike, ki so zahtevali znanstveno svobodo, bomo rekli: 'Vrnite nam Kip svobode'," je po poročanju tujih tiskovnih agencij dejal Glucksmann, čigar stranka je v Franciji v opoziciji.

Njegove izjave so požele precej pozornosti, tudi v ZDA, kjer je Bela hiša v ponedeljek odločno zavrnila poziv. "Nikakor ne," je na novinarsko vprašanje, ali nameravajo vrniti podarjeni kip Franciji, odgovorila tiskovna predstavnica Karoline Leavitt.

ZDA spet očitajo pomanjkanje hvaležnosti

"Moj nasvet tistemu neimenovanemu, nepomembnemu francoskemu politiku bi bil, da ga spomnim, da zgolj zaradi ZDA Francozi zdajle ne govorijo nemško," je odvrnila Leavitt.

Pri tem je najverjetneje imela v mislih vlogo ZDA v drugi svetovni vojni. Takrat so ZDA z zaveznicami odločilno prispevale k osvoboditvi Francije in porazu nacistične Nemčije. "Morali bi biti hvaležni," je dodala.

Francija je znameniti Kip svobode ZDA podarila leta 1876 - ob stoletnici neodvisnosti od Združenega kraljestva in v znak potrditve diplomatskih vezi. Gre za enega najbolj prepoznavnih simbolov New Yorka, ki stoji na otoku v pristanišču ter pozdravlja prišleke in obiskovalce z vsega sveta.