Francozi Američanom: Vrnite nam Kip svobode

"Američanom, ki so se odločili postaviti na stran tiranov, Američanom, ki so odpustili raziskovalce, ker so zahtevali znanstveno svobodo, bomo rekli: 'Vrnite nam Kip svobode.' Podarili smo vam ga, a ga očitno prezirate. Tako da bo kipu tukaj doma čisto v redu," je po poročanju AFP Raphaël Glucksmann dejal navdušenim privržencem.

Glucksmann proti Trumpu

Kip svobode je bil odkrit v pristanišču New Yorka 28. oktobra 1886 ob stoletnici ameriške razglasitve neodvisnosti kot darilo Francozov ZDA. Oblikoval ga je je Francoz Auguste Bartholdi. Pariz ima veliko manjšo kopijo kipa na majhnem otoku na Seni v Parizu.

Glucksmann je odločen zagovornik Ukrajine in ostro graja politiko ameriškega predsednika Donalda Trumpa do vojne v Ukrajini. V govoru svojim privržencem se je dotaknil tudi rezov Elona Muska v državnih ustanovah, zaradi česar je francoska vlada že dala pobudo, da bi nekatere od odpuščenih znanstvenikov pritegnila k delu v Franciji.

Francija vabi odpuščene ameriške raziskovalce

"Druga stvar, ki jo bomo rekli Američanom, je: 'Če želite odpustiti svoje najboljše raziskovalce, če želite odpustiti vse ljudi, ki so s svojo svobodo in občutkom za inovativnost, okusom za dvome in raziskave vašo državo naredili za vodilno svetovno silo, potem jih bomo sprejeli,'" je še dejal Glucksmann.

Odkar se je Trump januarja letos vrnil v Belo hišo, je njegova vlada zmanjšala zvezno financiranje raziskav in skušala odpustiti na stotine zveznih uradnikov, ki delajo na zdravstvenih in podnebnih raziskavah, še piše AFP.