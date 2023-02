Avstrija: zaradi porasta ošpic začeli kampanjo cepljenja

Od začetka leta so v Avstriji potrdili že 30 primerov ošpic, je danes dejal avstrijski minister za zdravje Johannes Rauch in prebivalce pozval k cepljenju. Zaradi naraščajočega števila okužb bodo prihodnji teden na Dunaju in avstrijskem Koroškem začeli posebno kampanjo cepljenja proti ošpicam, mumpsu in rdečkam.