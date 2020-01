Je to novost, ki bo pomirila nasprotnike cepljenja? #video

Skeptikom glede cepljenja je na voljo nova spletna stran z znanstveno potrjenimi informacijami o cepljenju. Seveda je mogoče vsako informacijo uporabiti tako ali drugače, a snovalci so prepričani, da bodo od zdaj tudi nasprotniki cepljenja lahko prišli do informacij o dejanskih posledicah cepljenja brez nepotrebnega brskanja po spletu, kjer so pogosto zavedeni.

Poglejmo primer ošpic v Sloveniji. Če je bilo leta 2018 pri nas devet obolelih, jih je bilo lani že 48. V prvih 16 dneh letošnjega leta so pri nas odkrili že pet obolelih. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) zato poudarjajo, da je od 90- do 95-odstotna precepljenost nujna, saj se s tem zaščiti tiste, ki se zaradi kontraindikacij ne morejo cepiti ali pa cepljenje pri njih ni bilo uspešno. Na drugi strani pa nasprotniki cepljenja opozarjajo na stranske učinke, so poročali v oddaji Planet 18.

Stroka v povezavi s cepljenjem opozarja na lažne informacije

Na cepljenje moramo gledati kot na priložnost ter odgovornost posameznika in družbe, poudarjajo v Slovenskem zdravniškem društvu. "Na žalost določene nepreverjene, šokantne in lažne informacije dosežejo veliko več ljudi. Ponavadi so to čustveno nabite stvari, ki ljudi zelo prestrašijo," pojasnjuje specialist pediatrije Denis Baš iz sekcije za primarno pediatrijo pri prej omenjenem društvu.

Tisti, ki jih glede cepljenja obhajajo dvomi, opozarjajo na stranske učinke cepiv. Foto: Getty Images

Velikokrat je argument nasprotnikov tako imenovana svoboda odločanja. "Če v bistvu nekajkrat zaidete na te strani, ki glede nekih stvari govorijo o cepljenju, potem boste nehote vedno hoteli nekaj preverjati," razlaga Baš. Spletna stran Cepljenje.info bo zdaj prinesla informacije na enem mestu in poskušala odgovoriti na vprašanja tistih, ki jih glede cepljenja obhajajo dvomi.

Nasprotniki cepljenja opozarjajo na stranske učinke

Ko gre za stranske učinke cepiv, specialist pediatrije Matjaž Homšak iz prej omenjene sekcije zdravniškega društva poudarja, da so na omenjeni spletni strani navedeni vsi mogoči stranski učinki dostopnih cepiv v Sloveniji. "Torej tudi učinki, ki se nikoli ne pojavijo. Vsako zdravilo, ki ga pripravi proizvajalec, ima ogromno napisanih stranskih učinkov," pojasnjuje Homšak.

Nekatere nasprotnike cepljenja je strah, da bi njihov otrok dobil avtizem. Takšni primeri naj bi obstajali. "Otrok je bil čisto porinjen v avtizem, ni imel več stika, pogleda in vseh teh stvari. Potem so ga pozdravili z dieto, ker se pač te stvari da pozdraviti, in ugotovili, da je bilo to zaradi cepiv. Ne vem pa čisto točno, zaradi katerega cepiva," pravi predsednik Združenja za naravni razvoj otrok Boris Potočar. Stroka obljublja, da bomo s pomočjo prej omenjene spletne strani to lahko od zdaj vedeli tudi mi, so še poročali na Planetu.