Naval na cepljenje proti gripi: naročati morajo dodatne zaloge cepiva #video

V Sloveniji trenutno hitro zmanjkuje cepiva proti gripi. Ker je cepljenje za upokojence, kronične bolnike, nosečnice in osebe z izrazito čezmerno težo po novem brezplačno, je naval na cepljenje presegel vsa pričakovanja. Stanje po navedbah pristojnih sicer še ni kritično, so pa že morali naročiti dodatne zaloge.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je do zdaj namreč razdelil že več kot 130 tisoč odmerkov cepiva, na zalogi pa je le še dobrih 20 tisoč odmerkov, so poročali v informativni oddaji Planet 18 na Planetu.

Vsako sezono na cepljenje najprej pridejo starejši

Ne glede na to, da je za rizične skupine cepljenje proti gripi letos brezplačno, se nekateri zanj ne odločijo. Vendar pa so na drugi strani številni zaradi novosti brezplačnega cepljenja pohiteli. V ambulantah je že več kot 130 tisoč odmerkov cepiva, dodatne zaloge pa so že naročili. "Podobno kot vsako sezono so starejši vedno prvi, ki se pridejo cepit. Tudi v predhodnih sezonah so bili tukaj prvi," je pojasnila specialistka za epidemiologijo na NIJZ Ondina Jordan Makočič.

Vsako sezono na cepljenje najprej pridejo starejši. Foto: Reuters

Statistika kaže, da število cepljenih v zadnjih dveh letih počasi narašča, vedno več zanimanja pa je tudi med zdravstvenimi delavci. "Vsako leto se odločim za to, da zaščitim sebe in bolnike, ki jih obravnavam," je dejal zdravnik Jani Petrovič z Dermatovenerološke klinike UKC Ljubljana.

Med najbolj izpostavljenimi zaposleni v zdravstvu

V ljubljanskem kliničnem centru kampanjo za cepljenje zaposlenih izvajajo že četrtič. Cepi se dobrih 20 odstotkov zaposlenih oziroma okoli 1.800 ljudi. To številko bodo letos zagotovo presegli, saj so ji v prvih dveh tednih že zelo blizu. "Vsem je znano, da so najbolj izpostavljena skupina med delavci. Ne samo, da za gripo sami lahko zbolijo, ampak jo lahko prenesejo tudi na najbližje, bolnike in sodelavce," je pojasnila vodja kampanje za cepljenje v ljubljanski bolnišnici Nataša Drnovšček.

Tudi letos je cepivo proti gripi štirivalentno, kar pomeni, da ščiti pred štirimi tipi virusa. Foto: Reuters

Tudi letos je cepivo proti gripi štirivalentno, kar pomeni, da ščiti pred štirimi tipi virusa. Ker ne vemo, kaj natanko bo udarilo, je zaščita pri zdravih odraslih le okoli 70-odstotna. "Seveda je tu vseeno malo loterije, ker ne vemo, kako se bodo od pomladi do jeseni, ko se začne sezona gripe, ti virusi spremenili, oziroma kateri bo tisti tip virusa, ki bo prevladoval v sezoni," je pojasnila Jordan-Makočičeva.

Cepiva v prvih tednih hitro pošla

Glede zalog cepiva je stanje obvladljivo. "Naročena cepiva so v prvih tednih hitro pošla, ampak smo že naročili dodatna in jih bomo kmalu tudi dobili. Morda je kakšen dan za cepljenje izpadel, vendar pa se cepljenje izvaja normalno," je razlagal družinski zdravnik Rajko Vard iz Zdravstvenega doma – Ljubljana Center. Večina ljudi v Sloveniji se sicer cepi samoplačniško, letos pa ta odločitev stane 14 evrov, so še poročali na Planetu.