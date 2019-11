Nekdanji svetovalec v UKC Ljubljana mora za zapahe

Sodba je po poročanju Dela in Slovenskih novic pravnomočna. Okrožni sodnik Ciril Keršmanc je novembra lani ob izreku sodbe izpostavil veliko zaupanje sodelavcev in nadrejenih, ki ga je obdolženi zlorabil za pridobitev premoženjske koristi.

Izigral zaposlene, da so v tujino nakazali 460 tisoč evrov

Gregor Cerkvenik je bil spoznan za krivega, da je med koncem leta 2007 in poletjem 2008 štirikrat s prevaro oziroma ponarejanjem žigov in podpisov generalne direktorice UKC Ljubljana Darinke Miklavčič ter ustanove izigral zaposlene v finančni službi, da so na račune podjetij na Kitajskem in v Franciji skupaj nakazali 460 tisoč evrov. Skliceval se je na tajne projekte EU in na sodelovanje z ministrstvom za obrambo. Tožilstvo je sicer predlagalo zvišanje kazni za eno leto, kar pa je višje sodišče zavrnilo.

Pred roko pravice pobegnil v Dominikansko republiko

Cerkvenik je dobil odpoved pogodbe o zaposlitvi, podpisal je tudi dogovor o vračilu denarja, pozneje pa je izginil in se tako izognil pregonu. Živel je v Dominikanski republiki, kjer so mu junija lani odvzeli prostost in ga kasneje izročili Sloveniji. Od konca lanskega junija je v priporu, ob izreku prvostopenjske sodbe pa je prosil za predčasno prestajanje kazni.

Priznanje krivde pogojeval s spremembo obtožnice

Cerkvenik je sicer že na predobravnavnem naroku dejal, da priznava krivdo in obžaluje svoja dejanja, a je formalno priznanje krivde pogojeval s tem, da bi tožilstvo očitek štirih kaznivih dejanj goljufije, za katera je zahtevalo štiri leta in deset mesecev zapora, preoblikovalo v očitek enega nadaljevanega kaznivega dejanja, s čemer bi bila tudi zagrožena kazen nižja.