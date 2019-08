Klokovočnik v UKC Ljubljana poslal odstop, njegove odpovedi še niso dobili

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so danes popoldne prejeli pisni odstop srčnega kirurga Tomislava Klokočovnika z mesta predstojnika oddelka za kirurgijo srca in ožilja, ne pa tudi njegove odpovedi, so pojasnili. Na delovnem mestu sicer ni prisoten od februarja zaradi koriščenja dopusta, nadur in trenutno bolniškega staleža.