Klokočovnik upa na dogovor z novim vodstvom UKC

Predstojnik oddelka za kirurgijo srca in ožilja ter priznani srčni kirurg Tomislav Klokočovnik upa, da bo po imenovanju novega generalnega direktorja UKC Ljubljana z Janezom Poklukarjem uspel najti skupen jezik in se dogovoriti za nadaljnje sodelovanje. Kot pozitivno ocenjuje tudi, da novi prvi mož največje bolnišnice prihaja iz zdravniških vrst.

"Je mlad, ima potencial, je sposoben in priljubljen. Upam, da bo tudi tako moder, da bo videl, da brez kadrov mojega kalibra klinični center tudi ne more in da bomo našli skupno točko v dobro slovenskih bolnikov," je Tomislav Klokočovnik ocenil Janeza Poklukarja. Ta je v četrtek na razgovoru prepričal Svet Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, da ga izberejo za generalnega direktorja.

Napovedal, da se bo poslovil

Klokočovnik je pred dnevi namreč napovedal sodelovanje z beograjskim Inštitutom za kardiovaskularne bolezni Dedinje. Že februarja, po kritičnem pismu nekaterih kolegov z njegovega oddelka, je napovedal, da se bo poslovil od dela v UKC. Odpovedi še ni dal, do 11. avgusta pa je na dopustu.

Vodstvu kliničnega centra je sicer ponudil tri možnosti sodelovanja, sedaj pa upa, da ga bo Poklukar po nastopu mandata avgusta poklical, da se poskušajo dogovoriti.

Med oblikami sodelovanja, ki jih je vodstvu UKC ponudil kirurg, so pogodbeno sodelovanje in delitev oddelka za kirurgijo srca in ožilja na dva, pri čemer bi Klokočovnik vodil enega od teh oddelkov, kirurgi in anesteziologi pa bi se sami odločili, kje bi delali. Kot tretjo možnost je predlagal ustanovitev oddelka za minimalno invazivno srčno kirurgijo, ki bi ga tudi vodil ter učil kirurge.

"Upam, da bo dovolj vztrajen"

V UKC sicer zagotavljajo, da med odsotnostjo Klokočovnika delo na programu poteka nemoteno, operacije pa opravlja ekipa osmih kirurgov.

Klokočovnik z velikim veseljem še ugotavlja, da je svet zavoda za vodenje bolnišnice izbral zdravnika. Kot je spomnil, bo po soglasju ministra za zdravje k imenovanju to šele drugi zdravnik na čelu UKC po Primožu Rodetu, ki je bil po oceni Klokočovnika najboljši generalni direktor.

Glede na to, da je Poklukar uspel izboljšati poslovanje jeseniške bolnišnice, je tudi po oceni kirurga Erika Breclja dober kandidat. "Upam, da je dovolj vztrajen. Kdor bo saniral klinični center Ljubljana, bo saniral slovensko zdravstvo," je zapisal.

Če bo Poklukar dobil soglasje ministra za zdravje Aleša Šabedra, bo štiriletni mandat nastopil 1. avgusta. Tako bo že 15. človek na čelu UKC in osmi v zadnjih desetih letih.