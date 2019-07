V UKC Ljubljana bi lahko že danes dobili novega generalnega direktorja

V največji slovenski bolnišnici z več kot osem tisoč zaposlenimi novo vodstvo iščejo po odhodu Aleša Šabedra na čelo ministrstva za zdravje konec marca. Od takrat je UKC Ljubljana začasno vodil Teodor Žepič, sicer poslovni direktor pediatrične klinike.

Za favorita naj bi veljal Poklukar

Žepič se na razpis za vodenje UKC s polnim mandatom ni prijavil, sta pa to storila nekdanja predsednica zdravniške zbornice Gordana Živčec Kalan in nekdanji župan občine Dobrepolje Janez Pavlin. Na današnji razgovor so po neuradnih informacijah vabljeni še sekretar v generalnem sekretariatu vlade Mihael Babič, doktor znanosti s področja informatike Matjaž Bevk in direktor Splošne bolnišnice Jesenice Janez Poklukar.

Za favorita naj bi veljal direktor jeseniške bolnišnice Janez Poklukar. Foto: STA

Prijave na razpis je svet zavoda ocenil kot kakovostne, saj se je nanj prijavilo več kandidatov z izkušnjami za vodenje javnih zdravstvenih zavodov. Teh ima zagotovo največ Poklukar, ki je vodenje jeseniške bolnišnice prevzel pred petimi leti.

Novi generalni direktor bo že petnajsti človek na čelu UKC Ljubljana

Vodenje UKC Ljubljana sicer ni lahka naloga. Pretekle izkušnje namreč kažejo, da so se vodstva menjavala precej pogosto. Novi generalni direktor bo tako že petnajsti človek na čelu te ustanove in osmi v zadnjih desetih letih. Mandat generalnega direktorja sicer traja štiri leta, direktor pa je po poteku mandate dobe lahko spet imenovan za ta položaj.