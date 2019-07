Bo to novi direktor UKC Ljubljana?

To informacijo nam je potrdilo več virov. Na razpis za generalnega direktorja se je sicer prijavilo sedem kandidatov, pet od teh pa jih izpolnjuje pogoje. Nekateri med njimi bodo morali poslati še manjkajoča dokazila. Svojo kandidaturo sta javno potrdila nekdanja predsednica zdravniške zbornice Gordana Živčec Kalan in župan občine Dobrepolje Janez Pavlin.

Daleč največ možnosti za imenovanje naj bi imel Poklukar, sicer zdravnik internist, zaposlen v kadriološki ambulanti, ki že pet let vodi bolnišnico na Jesenicah. Kot je pred objavo razpisa napovedal predsednik sveta UKC Jože Golobič, želi svet zavoda imenovati novo vodstvo že v četrtek, ko bo opravil pogovore z vsemi kandidati. Svet prijave ocenjuje kot kakovostne, saj se je nanj prijavilo več kandidatov z izkušnjami za vodenje javnih zdravstvenih zavodov.

Foto: Ana Kovač

Prihranil dva evra na kos kruha v foliji

Jeseniška bolnišnica velja za svetel zgled med slovenskimi zdravstvenimi institucijami, saj slovi po prijaznem osebju in odlični oskrbi bolnikov, v zadnjih letih pa posluje pozitivno. Poklukar je njeno vodenje prevzel junija 2014, ko je imela 625.000 evrov izgube. Prvemu pregledu poslovanja za nazaj je sledila prevetritev nabave. Ne le pri nabavi zdravil in medicinskega materiala, ampak tudi pri prehrani, čiščenju in drugih stroških.

"Prekinili smo sodelovanje z dobavitelji, ki so za bolnišnico dobavljali posamezne kose kruha, zavite v folijo, in to zaračunavali. To storitev smo prepustili bolnišnični kuhinji in samo s to potezo dosegli, da se je strošek za prehrano za posameznega bolnika znižal za dobra dva evra," je lani jeseni v pogovoru za Gorenjski glas povedal Poklukar, sicer tudi predsednik združenja direktorjev slovenskih bolnišnic. Sledila je reorganizacija.

Poklukar je znan po nekaterih stališčih, ki do neke mere odstopajo od prevladujočih v razpravah o slovenskem zdravstvu. Večkrat je poudaril, da se samo z zategovanjem pasu ne da sanirati zdravstvenih ustanov. Javno se je zavzel, da bi morale imeti medicinske sestre v bolnišnicah 20 odstotkov višje prejemke, pri čemer velja omeniti, da je njegova soproga medicinska sestra v jeseniški bolnišnici.

Sedmi direktor v štirih letih

"Za izhod iz nastale situacije slovensko zdravstvo potrebuje politično voljo in kontinuiteto pri vodenju ministrstva za zdravje oziroma konsenz vseh političnih strank, dialog in dogovor z medicinsko stroko ter stroko zdravstvene nege," je Poklukar izjavil v času imenovanja Šabedra za ministra. V politiki nima izkušenj, če odštejemo delovanje v občinskem svetu v Gorjah, kjer je bil samostojni svetnik, in nadzornem odboru te gorenjske občine.

UKC Ljubljana je v zadnjih štirih letih zamenjal že šest generalnih direktorjev. Simona Vrhunca, ki je to ustanovo vodil od leta 2009, je avgusta 2015 kot vršilec dolžnosti najprej zamenjal Andrej Baričič, nato pa Brigita Čokl, ki je to funkcijo opravljala do maja 2016. Sledilo je leto in pol mandata Andraža Kopača, nato pa je na položaj v začetku lanskega leta prišel Aleš Šabeder. Po njegovem odhodu na ministrstvo za zdravje je vodenje UKC Ljubljana začasno prevzel Teodor Žepič.