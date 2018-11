Svetovalcu iz UKC Ljubljana skoraj štiri leta zapora zaradi goljufije bolnišnice

Nekdanji svetovalec generalnega direktorja UKC Ljubljana Gregor Cerkvenik bo moral zaradi goljufije, s katero je bolnišnico oškodoval za skoraj pol milijna evorv, v zapor za tri leta in deset mesecev. Sodnik Ciril Keršmanc je izpostavil veliko zaupanje sodelavcev in nadrejenih, ki ga je obdolženi zlorabil za pridobitev premoženjske koristi.

Cerkvenik je bil spoznan krivega, da je p revaro, ponarjenjem žigov in podpisov nekdanje generalne direktorice Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Darinke Miklavčič ter ustanove izigral zaposlene v finančni službi. Te so na račune podjetij na Kitajskem in v Franciji nakazale skupno 460 tisoč evrov.

Skliceval se je na tajne projekte Evropske unije in na sodelovanje z ministrstvom za obrambo. To je bilo koncem leta 2007 in poletjem 2008.

Skrival se je v Dominikanski republiki

Sredi julija 2008 je Miklavčičeva podvomila v dogajanje in odredila nadzor ter zadevo prijavila policiji. Cerkvenik je dobil odpoved pogodbe o zaposlitvi, podpisal je tudi dogovor o vračilu denarja, nato pa izginil. Po več letih iskanja so ga našli v Dominikanski republiki, ki ga je junija letos izročila naši državi.

Cerkvenik je sicer že na predobravnavnem naroku dejal, da priznava krivdo in obžaluje svoja dejanja, a je formalno priznanje krivde pogojeval s tem, da bi tožilstvo očitek štirih kaznivih dejanj goljufije, za katera je zahtevalo štiri leta in deset mesecev zapora, preoblikovalo v očitek enega nadaljevanega kaznivega dejanja, s čemer bi bila tudi zagrožena kazen nižja.

Sodnik: Priznanje, ki to ni

V četrtkovih zaključnih besedah pa je po poročanju časnika Dnevnik še zatrdil, da goljufij ni zagrešil načrtno, da denar ni šel v njegov žep in da je bil v "težji zdravstveni situaciji". Pa tudi, da se marsičesa iz tega časa sploh ne spomni in da je to storil zaradi številnih pritiskov iz UKC Ljubljana, Slovenije in tujine.

Sodnik Okrožnega sodišča v Ljubljani Keršmanc je danes dejal, da gre za "priznanje, ki to ni".