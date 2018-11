Šarec prvič obiskal ljubljanski UKC #video

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana s slavnostno akademijo zaznamujejo 50-letnico kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo. Vodstvo kliničnega centra in kirurške klinike je ob tem opozorilo na desetletja dosežkov, a hkrati na nekatere izzive. UKC Ljubljana je danes prvič obiskal premier Marjan Šarec.

Oddelek ljubljanske otroške kirurgije je v desetletjih delovanja nekoliko spremenil podobo, se vmes preselil v prostore nove pediatrične klinike, a ves čas ohranjal svoje bistvo: celostno zdravstveno obravnavo otrok, so poudarili ob začetku današnje slavnostne akademije.

Sindikata in vlada dosegli dogovor

"Ekipa kirurgov, pediatrov in drugih strokovnjakov skupaj z zdravstveno nego, ki vodi zdravljenje kritično bolnih otrok, potrjuje, kako dolgo lahko trajajo dobre ideje," je uvodoma dejal generalni direktor UKC Ljubljana Aleš Šabeder.

Veseli ga, da je v minulih dneh sindikatom in vladi uspelo doseči dogovor, s katerim bodo tudi zaposlenim v UKC omogočili nekoliko višje prihodke. Verjame, da bodo s tem ustavili kakšen odhod strokovnjakov in medicinskih sester. Ob tem je Šabeder še pozval vlado in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije k iskanju rešitve za dvig cen zdravstvenih storitev.

V abrahamovih letih mladostni zamah in zagnanost zamenjajo izkušnje in modrost, pa je dejal strokovni direktor kirurške klinike Matjaž Veselko, ki se je v nagovoru dotaknil tudi vprašanja otroke srčne kirurgije.

"Bolnike s prirojeno srčno napako smo obravnavali na kliničnem oddelku za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo od vsega začetka in ves čas dosegali mednarodno primerljivo dobre rezultate," je poudaril in zatrdil, da je program varen in kakovosten.

Kot je spomnil, pa so se dvomi o tem pojavili v obdobju, ko je otroke operiral izraelski otroški srčni kirurg David Mishaly. "Nekateri skozi medije in politiko vztrajno in že več let kljub objektivno dokazanemu uspešnemu zdravljenju poskušajo diskreditirati program s pretencioznimi navajanji neresničnih dejstev in polresnic", je bil še oster Veselko.

Dogajanja na otroški srčni kirurgiji v kritičnem nagovoru ni mogel spregledati niti Šarec. Prerekanja na hrbtih staršev in otrok ne sodijo nikamor, je poudaril. "Nekateri zahtevajo visoka plačila in zato so drugi tudi upravičeno užaljeni. Vendar pri otroških zgodbah ne moremo govoriti samo o denarju," je še dejal.

Zdravstvo je prioriteta vlade

Zdravstvo je ena od prioritet vlade in tudi zato je na mesto zdravstvenega ministra imenoval Sama Fakina, "ki ni tiho, ima svoje poglede in želi nekaj narediti".

Šarec je še izrazil svojo podporo Šabedru. "Dokler bo tako delal, kot je delal do zdaj, bo imel moje zaupanje. Človeku je treba pustiti, da pokaže rezultat in pretrga s prejšnjimi praksami," je dejal.

Spomnil je, da je težav veliko in da ni čarovnika, ki bi 20 let nakopičenih težav lahko rešil čez noč. Po mnenju predsednika vlade morata tako UKC kot oddelek otroške kirurgije izginiti iz časopisnih naslovov in začeti delati v miru.

Šarec in Fakin sta tudi obiskala oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo. Po ogledu je premier v izjavi za medije dejal, da "zadeve niso takšne, kot so nama jih kdaj predstavljali".

Delo na oddelku se po njunih besedah odvija dobro, mirno in urejeno. "Stvari tečejo in mislim, da bodo tako, kot so zastavljene, tekle tudi v prihodnje," je po obisku dejal še Fakin.

Šabeder je opomnil, da je oddelek steber programa zdravljenja otrok s prirojenimi srčnimi napakami. Na vprašanje, ali glede na premierjevo in ministrovo podporo računa, da bo UKC obdržal program, je Šabeder dejal, da verjame, da lahko program ostane enovit, celovit in tudi znotraj UKC Ljubljana.