Svet zavoda večinsko soglašal z začetkom postopka razrešitve direktorja UKC Maribor

Člani sveta Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor so danes večinsko izglasovali sklep o začetku postopka razrešitve direktorja Antona Crnjaca. Ta ima zdaj 15 dni časa, da odgovori na očitke, nato pa bo svet zavoda glasoval o morebitni razrešitvi. Očitajo mu nespoštovanje predpisov in slabo finančno stanje zavoda.

Predsednik sveta zavoda Aleš Šabeder je kot razlog za predlog za razrešitev navedel poslovanje UKC Maribor v zadnjih dveh letih, kar ga vodi Crnjac. "V času vašega vodstva se izguba zavoda samo veča, medtem ko je bil poslovni izid za leto 2020, torej pred časom vašega mandata, 6,9 milijona evrov plusa," je zapisal v gradivu, ki so ga člani sveta zavoda danes dobili na mizo.

"Pri svojem delu ne ravnate po predpisih in splošnih aktih zavoda, prav tako pa zanemarjate in malomarno opravljate svoje dolžnosti, tako da so nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda," še piše v pisni seznanitvi Crnjaca z razlogi za morebitno predčasno razrešitev.

Postopek podprli s tesno večino

Razprava o tej točki je bila zaprta za javnost, na tajnem glasovanju, ki ji je sledilo, pa je za začetek postopka razrešitve glasovalo šest članov sveta zavoda, pet jih je bilo proti. Glede na predhodno dogajanje na seji je sklepati, da so glasovali za začetek postopka razrešitve predstavniki ustanovitelja, preostali pa so bili proti.

Crnjac tudi po glasovanju ni dajal izjav za medije, njegov odvetnik Andrej Pohar pa je dogajanje na današnji seji označil za politično farso. "Gre za politične odločitve. Kršijo se poslovnik in drugi interni akti, da se odloči nekaj, kar je bilo vnaprej dogovorjeno," je povedal. Spomnil je, da so bili člani sveta zavoda šele na današnji seji seznanjeni z razlogi za morebitno razrešitev, zato vsebinska presoja o tem še ni mogoča.

Na začetku seje številni zapleti

Seja se je že začela s številnimi zapleti. Najprej je direktorjev odvetnik ustavil začetek z opozorilom glede spornosti udeležbe dveh članov sveta zavoda na daljavo. Potem se je zapletlo še pri tolmačenju izida glasovanja o dnevnem redu. Po nekaj prekinitvah je seja le stekla in do takrat sta prišla na sejo v UKC Maribor tudi dva člana, predstavnika ustanovitelja, ki sta sprva želela sodelovati na daljavo. S tem je vladna stran dobila glas premoči v primerjavi s preostalimi člani sveta zavoda.

Šabeder zavrača očitke, da je bilo glasovanje politične narave. Še lani je sicer v izjavah za medije ocenjeval poslovanje UKC Maribor kot "solidno". "Rezultat je bil soliden, a vedno je lahko boljši. Žal je zavod posloval z izgubo in svet zavoda je moral na to tudi odreagirati," je dejal danes.

Začetek letošnjega leta poslovno spodbudnejši

Poslovni izid kliničnega centra za leto 2021 je znašal 1,3 milijona evrov minusa, v letu 2022 pa je dosegel 2,6 milijona evrov minusa. Danes so se člani sveta zavoda seznanili s poslovanjem v prvih treh mesecih letošnjega leta, ki je pozitivno − presežek prihodkov nad odhodki v tem obdobju je 1,16 milijona evrov.

Crnjac je zasedel direktorsko mesto junija 2021, potem ko je njegov predhodnik Vojko Flis po izteku štiriletnega mandata zapustil UKC Maribor. Pred tem je bil strokovni vodja klinike za kirurgijo in predstojnik oddelka za torakalno kirurgijo takrat edini kandidat za direktorja. V obdobju med leti 2004 in 2010 je bil že strokovni direktor UKC Maribor, sicer pa je torakalni kirurg.

V javnosti se ugiba, da se namerava na čelo UKC Maribor vrniti Vojko Flis, ki je zdaj mestni svetnik Gibanja Svoboda. Šabeder tega danes ni želel komentirati. "Težko sodim v tem trenutku o kakršnemkoli kandidatu. Počakajmo, da se ta postopek zaključi," je dejal. Nasprotno od odvetnika Poharja meni, da je bila današnja seja kljub začetnim zapletom zakonita in s tem tudi vsi sklepi, sprejeti na njej.

Ministrstvo: Očitki o nepravilnostih v postopku so neupravičeni

Ministrstvo za zdravje zavrača očitke, ki se pojavljajo v javnosti, o domnevnih nepravilnostih pri vodenju ponedeljkove seje sveta UKC Maribor, na kateri so člani sveta zavoda izglasovali začetek postopka za razrešitev direktorja Antona Crnjaca. Poudarjajo, da so ti očitki neupravičeni in da se je predsednik sveta zavoda držal predpisov.

Očitki se nanašajo na zaplete na seji. Najprej je direktorjev odvetnik ustavil začetek z opozorilom glede spornosti udeležbe dveh članov sveta zavoda na daljavo. Potem se je zapletlo še pri tolmačenju izida glasovanja o dnevnem redu.

Z ministrstva so sporočili, da je bila "glede na dosedanjo ustaljeno prakso sklicevanja in poteka hibridnih sej" ponedeljkova seja pravilno sklicana in bi morala tudi člana sveta zavoda, ki sta bila prisotna na daljavo, imeti glasovalno pravico. "Iz previdnosti in korektnosti do vseh navzočih, tudi do direktorja UKC Maribor, se je predsednik sveta zavoda Aleš Šabeder odločil, da pri glasovanju ne bo upošteval glasov dveh članov, ki sta seji prisostvovala na daljavo," so dodali.

Pojasnila so podali tudi glede glasovanja o dnevnem redu. "Trditev, da se je o istem dnevnem redu glasovalo dvakrat, ne drži. Predsednik sveta zavoda je najprej dal na glasovanje nasprotni predlog pri 1. točki dnevnega reda, to je, da se spremeni vrstni red točk dnevnega reda, in nasprotni predlog utemeljil. Nasprotni predlog o dnevnem redu ni bil izglasovan, zato je sledilo glasovanje o prvotnem predlogu dnevnega reda, ki pa je bil izglasovan. Zato se je seja nadaljevala po prvotnem predlogu dnevnega reda in ne po nasprotnem, spremenjenem dnevnem redu. Torej se ni glasovalo dvakrat o istem dnevnem redu," pojasnjujejo na ministrstvu.