Vogrin: Da ohranim obraz in hrbtenico, sem moral odstopiti

Matjaž Vogrin kljub dobrim ocenam svojega dosedanjega dela vztraja pri odstopu s položaja strokovnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor in od kandidature za novi mandat. "Presodil sem, da če želim ohraniti obraz in hrbtenico, preprosto moram odstopiti," je povedal danes.

Odstopil je v torek po tajnem glasovanju strokovnega sveta kliničnega centra o kandidatih za novega strokovnega direktorja, ki je po poročanju časnika Večer z enim glasom več podprl kandidatko Natašo Marčun Varda.

Vogrin je na današnji novinarski konferenci predstavil svoje delo v zadnjih štirih letih in pojasnil, da njegova ponovna kandidatura v trenutnih okoliščinah ni smiselna, saj ne bi mogel doseči zastavljenih ciljev. Še posebej so ga zmotili številna anonimna pisma, blatenje v nekaterih medijih in "zastrupljeni odnosi" znotraj ustanove.

V anonimkah stvari izmišljene

"V vseh anonimkah so bile popolnoma vse stvari izmišljene, insinuirane in so imele jasno nalogo oblatiti mene, stroko, posamezne strokovnjake, ki v naši ustanovi delajo, s ciljem preprečitve ponovne kandidature," je dejal.

Poudaril je, da je njegov odstop nepreklicen. "Razlogov je več. Glavni razlog pa je zagotovo ta, da so bili na stroko v zadnjih mesecih, še posebej pa zadnjih tednih, ogromni pritiski. Govorim o pritiskih name osebno, na posamezne člane stroke, predstojnike oddelkov in člane strokovnega sveta," je dejal.

Podrobneje teh pritiskov ni želel pojasniti, kot tudi ni želel povedati, ali so prihajali od istih oseb, ki so odvrnile prejšnjega direktorja UKC Maribor Vojka Flisa od ponovne kandidature. "So pa metode zelo podobne," je dejal.

Pomembni preglednost in avtonomija stroke

V UKC Maribor ostaja kot ortoped, to delo je opravljal pred zasedbo položaja strokovnega direktorja. Kot je dejal, se je pred štirimi leti odločil za kandidaturo, ker je želel izboljšati stanje v UKC Maribor, ki so ga zaposleni takrat množično zapuščali in je imel kar 85 odstotkov opreme iztrošene.

Za glavno prednostno nalogo si je zastavil ustavitev odhodov kadra, zelo pomembni sta se mu zdeli tudi preglednost in avtonomija stroke. V zadnjih štirih letih jim je med drugim uspelo povečati število zdravnikov specialistov za najmanj 70, tudi specializantov je več, še vedno pa primanjkuje medicinskih sester. "Potreben bo dodaten napor," je dejal.

Med drugim je uvedel osebne izkaznice oddelkov. "Projekt je na vseh področjih prinesel zelo dobre rezultate. Samo na področju varčevanja oziroma dobrega gospodarjenja smo v prvem letu pridelali 1,8 milijona evrov, žal pa nas je covid pozneje nekoliko ustavil," je povedal Vogrin.

Vesel, da odhaja, ko se kriza končuje

UKC Maribor je pod njegovim vodstvom uvedel štipendije za deficitarne poklice, zbral mnogo več sredstev za raziskovalne projekte in okrepil terciarno dejavnost. Po besedah Vogrina so objavili trikrat več znanstvenih člankov, vsako leto uvedli okoli 150 novih metod zdravljenja in zagotovili več sredstev za vlaganja v medicinsko opremo.

Dva oddelka sta se preoblikovala v kliniko, začeli so selitev oddelka za pljučne bolezni, med drugim prenovili oddelek za kardiokirurgijo, združili urgentni center na eni lokaciji in klimatizirali ves klinični center. "Številne naložbe so bile izvedene z lastnimi sredstvi," je dejal.

Za velik uspeh šteje Vogrin obvladovanje epidemije bolezni covid-19, ki je močno obremenila delovanje zavoda. Kljub temu je ta lani uresničil ves zdravstveni program. Operativni program je sicer trenutno še vedno le pri od 60 do 70 odstotkih, hospitaliziranih je 43 bolnikov s covid-19, od tega jih je 13 na intenzivnem zdravljenju. "Vesel sem, da odhajam, ko se ta kriza končuje. Upam, da bo bolnišnica lahko čim začela normalno delati," je dodal.