Novi podatki: kaj se dogaja s koronavirusom v Sloveniji

V torek so ob 1.737 opravljenih PCR-testih in 11.425 HAG-testih v Sloveniji potrdili 2.904 okužbe s koronavirusom, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Po oceni NIJZ je v državi 28.665 primerov aktivne okužbe, 1.068 več kot dan pred tem. Po podatkih ministrstva za zdravje na navadnih oddelkih zaradi covid-19 v bolnišnicah zdravijo 153 bolnikov, na intenzivnih 55. Umrlo je še pet oseb s potrjeno koronavirusno okužbo.

Podatki 15.3.



▶️Dnevno št.testov:

PCR: 1737; HAGT: 11425



▶️Potrjene okužbe: 2904



▶️Skupno v 🏥: 351

Zaradi covida: 153; S covidom: 134;



▶️Osebe na intenzivni negi: 64

Zaradi covida: 55; S covidom: 9;



▶️Odpuščeni🏥:40



▶️Umrli:5



Na navadnih oddelkih je zaradi covid-19 šest bolnikov manj kot dan prej, na intenzivnih oddelkih pa eden manj.

Na navadnih oddelkih je še 134 bolnikov s covidom-19, na intenzivnih jih je 9. Skupno število hospitaliziranih s potrjeno koronavirusno okužbo je 351, 14 manj kot dan pred tem.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 2.254, 105 več kot dan pred tem, število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na sto tisoč prebivalcev pa znaša 1.351 in je za 51 višje kot dan prej.

Z enim odmerkom cepiva proti covid-19 je cepljenih 1.264.261 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.219.468, so še sporočili z NIJZ.

Covidni ukrepi v upravnih zadevah niso več potrebni

Vlada je na ponedeljkovi dopisni seji izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo covid-19 v upravnih zadevah.

Z odlokom so bili določeni začasni ukrepi, ki so zaradi nevarnosti širjenja okužb z novim koronavirusom omogočali poslovanje v upravnih zadevah tako, da so stranke na prilagojen način uveljavljale svoje procesne pravice, organi pa nemoteno poslovali.

"Zaradi trenutne epidemiološke situacije je ocenjeno, da ukrepi niso več potrebni. To pomeni, da bodo po razveljavitvi odloka stranke in drugi udeleženci vloge ponovno lahko vlagali brez predhodnega naročanja (možnost naročanja pa bodo organi zagotavljali še naprej), ponovno bo omogočena prisotnost javnosti na ustnih obravnavah, pregledovanje dokumentov v prostorih organov, vročanje bo potekalo po pravilih Zakona o splošnem upravnem postopku, prenehala bo tudi možnost podaljševanja rokov za izdajo odločb in rokov za opravljanje procesnih dejanj zaradi covid-19 (o podaljšanju rokov za opravo procesnih dejanj se bo odločalo na podlagi pravil Zakona o splošnem upravnem postopku)," so sporočili z vlade.

A čeprav je vlada s 15. marcem odpravila obvezno predhodno naročanje na upravne zadeve, torej tudi na storitve upravnih enot, na ljubljanski UE sistem naročanja strank ohranjajo, pa danes poročajo spletne Finance. Naročanje, dodajajo, tako še naprej poteka prek klicnega centra (01 828 16 90) in spletne aplikacije.