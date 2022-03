Novi izbruhi koronavirusa na Kitajskem, omejitve gibanja in popolna zaprtja mest

Kitajska vse od izbruha pandemije vodi politiko ničelne tolerance do covid-19, ki vključuje zapore javnega življenja, omejitve potovanj in množično testiranje v primeru izbruhov okužbe.

Na Kitajskem so zaradi izbruhov okužb z različicama omikron in delta že ustavili javno življenje v več mestih na severozahodu in jugu, med zadnjimi v mestu Jilin s 24 milijoni prebivalci, saj se je tam covid-19 razširil na več lokacij. Ljudem, ki živijo v istoimenski provinci, so prepovedali gibanje, vsi, ki želijo zapustiti provinco, pa morajo zaprositi za dovoljenje policije.

V nedeljo so na Kitajskem zabeležili 3.393 novih primerov koronavirusnih okužb, kar je bilo največ v zadnjih dveh letih, so poročale zdravstvene oblasti.

Padec delnic, ponekod prekinjena proizvodnja

Zaradi izbruhov okužb so zaprli šole v Šanghaju in ustavili javno življenje v več mestih na severozahodu in jugu, tudi Šenženu, ki šteje 17 milijonov prebivalcev, potem ko so tam potrdili 66 novih primerov okužbe. Zaradi popolnega zaprtja, ki naj bi trajalo en teden, so potonile delnice tehnoloških podjetij, saj vlagatelje skrbijo težave v sektorju, ki bi jih lahko prineslo zaprtje. V Šenženu imajo tovarne tudi glavno podjetje za izdelavo mobilnih telefonov iPhone Foxconn ter tehnološka velikana Huawei in Tencent.

Ustavitev javnega življenja so po sprva delni zapori uvedli v mestu Jilin v istoimenski provinci na severovzhodu države, potem ko so že v petek zaprli bližnji devetmilijonski Changchun. Začasno je proizvodnjo v treh kitajskih tovarnah v mestu Changchun moral prekiniti tudi nemški avtomobilski velikan Volkswagen, ki pravi, da zaprtje ne pomeni nujno zmanjšanja proizvedenih vozil.

Ostri ukrepi in omejitev življenja že ob prvih okužbah

Določeni deli mesta in pisarne so ostali odprti v Šanghaju, kjer se mestne oblasti želijo izogniti popolnemu zaprtju. V ponedeljek so tam odkrili 170 novih primerov, kar je dovolj za povzročitev nelagodja v gospodarskem sektorju.

Kitajska je za zdaj uspešno nadzirala širitev virusa, potem ko je ob zaznanih okužbah hitro zapirala mesta, množično testirala prebivalce in močno omejila potovanja. Foto: Reuters

Ta stroga politika je bila do zdaj uspešna, v zadnjem času pa je na preizkušnji zaradi izjemno prenosljive koronavirusne različice omikron in velikega števila asimptomatičnih primerov.

V Jilinu so opravili že šest krogov množičnega testiranja prebivalstva. V ponedeljek so tam odkrili 895 novih primerov okužbe.

Zaporo javnega življenja so od prejšnjega četrtka uvedli tudi v manjših mestih Siping in Dunhua v provinci Jilin, že 1. marca pa v Hunchunu blizu meje z Rusijo in Severno Korejo. V tem mestu so postavili tudi tri začasne bolnišnice za covidne bolnike, je v soboto poročala kitajska tiskovna agencija Xinhua.