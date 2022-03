Smrti zaradi covid-19 morda trikrat več od uradnih številk

"Naši rezultati nakazujejo, da so bile dejanske posledice pandemije veliko večje kot smo domnevali na osnovi uradnih statistik," je v znanstveni reviji Lancet zapisala mednarodna raziskovalna ekipa pod vodstvom Haidong Wanga z ameriškega inštituta za meritve in ocenjevanje v zdravstvu.

Če gre verjeti modelom, ki so jih razvili v okviru študije, je v svetu zaradi posledic okužbe z novim koronavirusom v povprečju umrlo 120 od 100 tisoč ljudi, v 21 najbolj prizadetih državah celo več kot 300. Med slednjimi so andske države Latinske Amerike, države Vzhodne in Srednje Evrope ter podsaharske Afrike. Je pa po drugi strani v nekaterih državah, kot sta Islandija in Avstralija, v pandemičnih letih umrlo celo manj ljudi, kot bi bilo statistično pričakovano, ugotovitve raziskovalcev navaja nemška tiskovna agencija dpa.

O tem, koliko ljudi je umrlo neposredno zaradi okužbe z virusom sars-cov-2 in koliko zaradi posrednih posledic pandemije, za zdaj ni. "Študije iz več držav, med drugim Švedske in Nizozemske, pa jasno kažejo, da je bil covid-19 neposreden vzrok za večino presežnih smrtnih primerov," je še pojasnil vodja raziskave Wang. Foto: Reuters

Prav danes sicer minevata dve leti, odkar je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) razglasila pandemijo covid-19. Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus in generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres sta v luči obletnice v sredo opozorila, da pandemije še ni konec, ter izpostavila neenak dostop do cepiv proti covid-19, ki bi lahko pandemijo še podaljšal.