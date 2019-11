Obsojen zaradi zlorabe mladoletnice, a bo še naprej delal kot zdravnik #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Družinski zdravnik Davorin Kolarić, ki je bil spoznan za krivega spolne zlorabe mladoletnice, bo lahko še naprej opravljal zdravniški poklic, prav tako mu ne bo treba oditi za zapahe. Čeprav višji sodniki v Mariboru niso podvomili o njegovi krivdi, so ob tem presodili, da zdravnik dejanja ne bo več ponovil. Kolarić kljub pravnomočni obsodbi tako ostaja družinski zdravnik v Razkrižju.

Kot sta poročala Dnevnik in Večer, so zdravnika Davorina Kolarića marca letos na mariborskem okrožnem sodišču obsodili na 18-mesečno pogojno zaporno kazen zaradi kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja, ker je najstnico, ki je prišla po opravičilo za odsotnost pri športni vzgoji, otipaval po prsih in spolovilu.

Zakaj Kolarića, ki je zlorabil najstnico, ni prijavila zastopnica pacientovih pravic. Novinar: Uroš Maučec/Video: Planet.

Zaradi zlorabe mladoletnice obsojen na pogojno zaporno kazen

Da je s tem zadovoljeval svoje spolne potrebe, je zdaj odločilo tudi mariborsko višje sodišče in v celoti potrdilo sodbo okrožne sodnice Barbare Nerat. To pomeni, da je pogojna kazen na 18 mesecev zapora s preizkusno dobo treh let postala pravnomočna.

Tako kot že Neratova tudi višji sodniki niso imeli utemeljenih razlogov, da ne bi verjeli oškodovanki. Navsezadnje je Kolarić v sodnem postopku tudi sam priznal, da je pacientko pregledal tako, kot je opisala, a se je zagovarjal, da je ravnal v skladu z doktrino.

Obsojeni zdravnik še naprej lahko opravlja svoj poklic

Višji tožilec Zoran Klinc, ki se je tako kot obramba pritožil zoper prvostopenjsko sodbo, je vztrajal, da je zdravnika treba obsoditi na leto in pol zapora in mu za dve leti prepovedati opravljanje zdravniškega poklica. Višji sodniki temu niso ugodili.

Obsojeni ne bo šel v zapor, še naprej pa bo lahko tudi opravljal svoj poklic, ker je višje sodišče odločilo, da v postopku ni bilo prepoznati nevarnosti, da bi zdravnik dejanje še kdaj ponovil. Foto: STA

"Višje sodišče v Mariboru je pritožbi zagovornikov obdolženega in državnega tožilca zavrnilo kot neutemeljeni ter potrdilo sodbo sodišča prve stopnje," so sporočili s tožilstva.

Sodišče presodilo, da zdravnik dejanja ne bo ponovil

Kolariću se razen tega, da je sodišče zanj odprlo kazensko evidenco, tako ne bo zgodilo nič. Obsojeni ne bo šel v zapor, še naprej pa bo lahko tudi opravljal svoj poklic, ker je višje sodišče odločilo, da v postopku ni bilo prepoznati nevarnosti, da bi zdravnik dejanje še kdaj ponovil.

Začasno prepoved opravljanja zdravniškega poklica lahko izreče tudi zdravniška zbornica, ki je postopek nadzora v omenjenem primeru sprožila spomladi, vendar ta še ni končan.

Kolarić dal odpoved in odprl zasebno ambulanto

Zloraba, s katero se je ukvarjalo sodišče, se je zgodila septembra 2016 v Zdravstvenem domu Lenart. Direktor zdravstvenega doma Jožef Kramberger je julija lani povedal, da je kmalu po incidentu Kolarića odstavil s položaja vodje urgentne službe in splošnih ambulant, izredne odpovedi proti njemu pa ni sprožil.

Kolarić ga je namreč obvestil, da bo odpoved dal sam, saj si je že takrat urejal koncesijo v občini Razkrižje in marca 2017 tam tudi odprl zasebno ambulanto.