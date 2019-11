V Nemčiji bo cepljenje proti ošpicam postalo obvezno

Spodnji dom nemškega parlamenta je po večmesečni razpravi danes z veliko večino sprejel zakon, po katerem bo za sprejem otrok v šolo in vrtec od 1. marca prihodnje leto obvezno cepljenje proti ošpicam. Za tiste, ki nove zakonodaje ne bodo spoštovali, so predvidene denarne kazni do 2500 evrov.

Za otroke, ki so že v vrtcu ali šoli, pa bodo morali starši do 31. julija 2021 predložiti dokaz, da so bili bodisi cepljeni bodisi so ošpice že preboleli.

Cepljenje bo po novi zakonodaji, ki jo je podprlo 459 nemških poslancev, 89 jih je bilo proti in 105 vzdržanih, poslej obvezno tudi za zaposlene v vrtcih, šolah in zdravstvenih ustanovah ter za tiste, ki delajo ali bivajo v centrih za migrante.

"Zaščita pred ošpicami je zaščita otrok," je poudaril nemški minister za zdravje Jens Spahn.

V Nemčiji so letos zabeležili 501 okužbo z virusom ošpic. Da bi preprečili širjenje bolezni, je po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) nujna najmanj 95-odstotna precepljenost. Glede na poročilo instituta Roberta Kocha je v Nemčiji obe dozi cepiva pred vstopom v šolo dobilo 93 odstotkov vseh otrok, poroča Deutsche Welle.