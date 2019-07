Letos v Sloveniji 19 primerov ošpic. Pred potovanjem poskrbite za zaščito.

V Sloveniji smo letos do zdaj zabeležili 19 primerov ošpic, večinoma gre za vnesene primere iz tujine. Precepljenost otrok v Sloveniji je sicer relativno visoka, a na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) vsem, ki potujejo na območja z izbruhi ošpic, svetujejo, da preverijo, ali so ustrezno zaščiteni.

Večina od 19 primerov ošpic, ki smo jih letos zabeležili v Sloveniji, je povezana z vnosom iz držav, kjer potekajo izbruhi ošpic. Zbolijo predvsem necepljene osebe, ki potem prenesejo okužbo na druge nezaščitene osebe, kar ima lahko za posledico izbruh ošpic.

Med državami z največ obolelimi tudi sosednja Italija in Srbija

Ošpice pa so, kljub izvajanju programov za eliminacijo, v mnogih predelih sveta še vedno pogosta bolezen, zlasti v Aziji, na Pacifiku in Afriki pa tudi v Evropi. Od maja 2017 do aprila 2018 je v 28 evropskih državah zbolelo 13.475 oseb, največ v Italiji, Romuniji, Grčiji in Franciji. Te štiri države predstavljajo tudi države EU z največ ošpicami tudi v letu 2018. Z velikim izbruhom ošpic pa se letos spoprijemata tudi Srbija in Ukrajina.

V Sloveniji smo še vedno pod priporočljivo mejo

V evropski regiji je bila po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije in Unicefa lani dosežena 91-odstotna precepljenost z drugim odmerkom cepiva proti ošpicam, kar je rekordno. Na NIJZ pravijo, da je dobrodošel znak, da vse večje število staršev izbira cepljenje kot najbolj varen način, da zaščitijo svoje otroke pred resnimi boleznimi, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem. V Sloveniji je precepljenost otrok proti ošpicam relativno visoka, vendar je v zadnjih letih pod priporočljivo mejo 95 odstotkov.

S testom lahko preverite odpornost proti ošpicam Foto: Reuters Vsakdo, ki proti ošpicam ni zaščiten, tvega, da bo v stiku z virusom zbolel. Zato je pomembno, da poznamo svoj cepilni status in v skladu s tem ustrezno ukrepamo. Če o svoji zaščiti nismo prepričani, jo lahko preverimo s samoplačniškim laboratorijskim testom. Testiranje je samoplačniško in ga je mogoče opraviti na inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo ljubljanske medicinske fakultete, za katerega je treba odšteti dobrih 12 evrov, ter v ljubljanski, kranjski in mariborski izpostavi Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Cena testiranja v teh je okoli 21 evrov. Cepljenje mladih do starosti 26 let krije obvezno zdravstveno zavarovanje, preostali pa lahko opravijo cepljenje po predhodnem dogovoru pri svojem izbranem zdravniku ali na območni enoti NIJZ. Cena je 21 evrov za en odmerek.

Z ošpicami v Evropi povezanih sto smrti

Eden od motivov za povečano precepljenost je ponovno pojavljanje ošpic v regiji in v globalnem merilu zadnji dve leti. V obdobju med januarjem 2018 in majem 2019 je 49 od 53 držav regije skupaj poročalo o več kot 160 tisoč primerih ošpic in več kot 100 primerih z ošpicami povezanih smrti. Velik porast primerov v primerjavi s prejšnjimi leti je opomnik, da gre za resno bolezen, ki je zelo nalezljiva in predstavlja zdravstveno tveganje za vse otroke in odrasle, ki so dovzetni za ošpice, ne glede na to, kje živijo.

Zakaj je prišlo do ponovnega izbruha bolezni?

Ponovni pojav ošpic v evropski regiji je posledica vse več za ošpice dovzetnih posameznikov v skupnostih in državah s prenizko precepljenostjo, pojasnjujejo na NIJZ. Ker so ošpice izjemno nalezljive, se bodo v regiji še naprej pojavljali izbruhi ošpic, dokler ne bodo doseženi pogoji za eliminacijo (odpravo) bolezni, to je 95-odstotna precepljenost v vsaki skupnosti in v vsaki državi.